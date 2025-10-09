  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

۸۰ برنامه در مرزبانی استان بوشهر اجرا شد

بوشهر- معاون فرهنگی اجتماعی مرزبانی استان بوشهر گفت: در هفته فراجا که به نام مرزبان مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن نامگذاری شده، بیش از ۸۰ برنامه درمرزبانی استان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرهمند ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امنیت واژه مقدسی است که ثمره آن برای همه است و تلاش مرزبانان وسایرنیروهای انتظامی به گونه‌ای رقم خورده که احساس امنیت به عنوان نتیجه بالاتر از امنیت در ذهن و خانه‌های مردم جای گرفته است.

معاون فرهنگی اجتماعی مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: واژه ارزشی دیگر و شایسته پلیس ولایی، اقتدار است که این اقتدار با عملکرد در سراسر استان نمود پیدا کرده است و سهم فراجا در امنیت کشور به طوری است که مردم عزیزقدرزحمات این رزمندگان رامی دانند .

وی گفت: هفته فراجا فرصتی است تا بخشی از عملکرد مرزبانان در حوزه جهاد تبیین نیز به مردم نمایش داده شود.که با تدابیر فرمانده مرزبانی وسایرهمکاران وهمکاری وتعامل سازنده اصحاب رسانه وصداسیمااین موضوع به شکل خوبی صورت گرفت.

