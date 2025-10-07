  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

مدیرکل شیلات بوشهر: امنیت صیادی در خلیج فارس افزایش یافت

مدیرکل شیلات بوشهر: امنیت صیادی در خلیج فارس افزایش یافت

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: با تلاش‌های نیروهای مرزبانی استان، امنیت صیادی در خلیج فارس افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح سه‌شنبه در دیدار با فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن تبریک هفته فراجا گفت: مرزبانان با مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی و در گرمای طاقت‌فرسا در دریا امنیت خوبی را در استان فراهم کرده‌اند.

وی افزود: جامعه صیادی دریانوردان قدر زحمات و تلاش‌های مرزبانان غیور را می‌دانند و هموراه در راستای ارتقای امنیت و مبارزه با صید غیرمجاز با دریابانی همکاری می‌کنند.

مدیرکل شیلات استان با تقدیر از تلاش‌ها و همراهی فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: تلاش و فعالیت مرزبانان در راستای امنیت صیادان و مبارزه با صید ترال قابل تقدیر است.

وی گفت: حضور شجاعانه مرزبانان در مرزهای دریایی استان باعث امیداوری، تلاش مضاعف مرزنشینان با آرامش و امنیت و روحیه بالای آنان در جهت آبادانی کشور خواهد شد.

سردار عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر نیز ضمن تقدیر از حضور مدیرکل شیلات و همکاران گفت: مرزبانان استان مفتخرند که در جهت تأمین امنیت مرزنشینان به مردم عزیز خدمتگذاری می‌کنند.

کد خبر 6614540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها