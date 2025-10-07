مدیرکل شیلات بوشهر: امنیت صیادی در خلیج فارس افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح سه‌شنبه در دیدار با فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن تبریک هفته فراجا گفت: مرزبانان با مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی و در گرمای طاقت‌فرسا در دریا امنیت خوبی را در استان فراهم کرده‌اند.

وی افزود: جامعه صیادی دریانوردان قدر زحمات و تلاش‌های مرزبانان غیور را می‌دانند و هموراه در راستای ارتقای امنیت و مبارزه با صید غیرمجاز با دریابانی همکاری می‌کنند.

مدیرکل شیلات استان با تقدیر از تلاش‌ها و همراهی فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: تلاش و فعالیت مرزبانان در راستای امنیت صیادان و مبارزه با صید ترال قابل تقدیر است.

وی گفت: حضور شجاعانه مرزبانان در مرزهای دریایی استان باعث امیداوری، تلاش مضاعف مرزنشینان با آرامش و امنیت و روحیه بالای آنان در جهت آبادانی کشور خواهد شد.

سردار عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر نیز ضمن تقدیر از حضور مدیرکل شیلات و همکاران گفت: مرزبانان استان مفتخرند که در جهت تأمین امنیت مرزنشینان به مردم عزیز خدمتگذاری می‌کنند.