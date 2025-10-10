تأملی در پیام رهبر انقلاب به اجلاس نماز؛ پیوند خانه، مدرسه با مسجد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدناصر میرمحمدیان مدیرعامل بنیاد هدایت، پس از انتشار پیام رهبر معظم انقلاب به سی‌ودومین اجلاس نماز، در یادداشتی با عنوان «پیوند خانه، مدرسه با مسجد» به تبیین فرازهایی از این پیام مهم پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

رهبر معظم انقلاب در پیام به اجلاس سراسری نماز، بر یک حقیقت روشن تأکید کردند: «ترویج نماز، تکلیف حتمی همهٔ رجال دینی و دستگاه‌های تبلیغ دین است».

بعد هم به حلقه‌ای کلیدی از زنجیره تربیت اشاره فرمودند: «پدران و مادران، معلمان و معاشران، پیش از هر نهاد رسمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش و التزام به نماز دارند.»

نماز در خانه آغاز می‌شود، جایی که پدر و مادر با رفتار، نه با امر و توصیه، معنای بندگی را به فرزندان می‌آموزند. خانه‌ای که در آن نماز اول وقت اقامه می‌شود، خود نخستین مسجد کودک است.

مدرسه نیز اگر در پیوند با مسجد محله باشد، می‌تواند تداوم‌بخش این تجربه باشد. جایی که معلم باید، امتداد ماموریت‌ امام جماعت باشد و زنگ نماز، حلقه اتصال ایمان، علم و زندگی.

در منظومه «مسجد جامعه‌پرداز»، مسجد بستر طبیعی تربیت نسلی که نماز را می‌فهمد، می‌چشد و با آن زندگی می‌کند. امام مسجد در این الگو، تنها امام محراب نیست، بلکه امام محله است. یک مربی معنوی و اجتماعی که با اقامه نماز، نظم و ایمان را به روابط انسانی می‌آورد و مسجد را به «نقطه اتصال ملک و ملکوت» بدل می‌کند.

در این نگاه، مسجد، مدرسه ایمان است؛ جایی که کودک در صف نماز، برابری، بندگی و مسئولیت اجتماعی را می‌آموزد. اگر خانه و مدرسه دست در دست مسجد دهند، نماز از یک فریضه فردی به فرهنگی زیسته در جامعه تبدیل خواهد شد. مسجد، خانه اقامه نماز است اما مأموریتش اقامهٔ زندگی نمازگونه است.