به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار در خطبه های نماز جمعه این هفته پاکدشت با اشاره به آیه‌های قرآن کریم، اظهار داشت: یک نمونه از تجلیات تقوا در زندگی ما، توجه به نماز است. خداوند در سوره طاها می‌فرماید: «أمر اهلک بالصلاة و استبر علیها»؛ یعنی خانواده و نزدیکانتان را به نماز امر کنید و خود نیز مداومت داشته باشید، چرا که عاقبت با اهل تقواست.

وی با اشاره به برگزاری سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی اهمیت این اجلاس را یادآور شده و نماز را به عنوان زیباترین الگوی پرستش و ارتباط با خدا معرفی کرده‌اند. نماز آرامش دل‌ها، استوارکننده ایمان، زنده‌کننده امید و تعیین‌کننده سرنوشت انسان در دنیا و آخرت است.

جوکار، نقش خانواده، مدرسه و مسجد را در ترویج و آموزش نماز برجسته دانست و گفت: تربیت دینی و آموزش نماز از پدر و مادر آغاز می‌شود و سپس مدرسه و مسجد مکمل آن هستند،رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ نیز باید با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، زیبایی‌ها و آثار نماز را به نسل جوان معرفی کنند.

امام جمعه پاکدشت با اشاره به شهیدان محراب، به ویژه شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی و شهید اخیر مسجد حضرت بقیه‌الله تهران، بیان کرد: خوشا به حال کسانی که در محراب عبادت جان خود را تقدیم می‌کنند و معصومانه با خدا ارتباط برقرار می‌کنند.

وی همچنین به تحولات اخیر فلسطین و مقاومت ملت غزه پرداخت و گفت: طرح صلح ابدی آمریکا و اسرائیل با مقاومت جانانه حماس ناکام ماند و ایستادگی و تاب‌آوری ملت فلسطین به پیروزی آنان منجر شد. این نشان‌دهنده قدرت مقاومت و حمایت ملت‌های اسلامی از مظلومان است.

جوکار در پایان خطبه‌ها با دعا برای رفع مشکلات کشور و ملت، حفظ امنیت و سلامت نیروهای مسلح و خدمتگزاران ملت، و توفیق در عمل به وظایف الهی، از دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان حوزه تعلیم و تربیت قدردانی کرد و یاد همه شهدای راه نماز و شهیدان انقلاب اسلامی را گرامی داشت.