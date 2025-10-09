محمدخانی: امسال ۲۵ میلیارد تومان به ثبت جهانی غار کرفتو اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح محمدخانی، عصر پنجشنبه در مراسم سالروز ثبت جهانی جشن مهرگان که در غار کرفتو دیواندره برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به مهمانان ویژه و سخنرانان این مراسم، به اقدامات برجسته مدیریت شهرستان در راستای ثبت جهانی غار کرفتو و توسعه گردشگری منطقه اشاره کرد.

وی با بیان این که غار کرفتو یک میراث جهانی با قدمتی بیش از ۴۷۰۰ سال است، افزود: اگر چه این پروژه در سال‌های گذشته با مشکلات و کمبودهای فراوان مواجه شده بود، اما با همت و حمایت مسئولان و مردم، اکنون شاهد تخصیص اعتبار قابل توجهی برای ثبت جهانی این اثر تاریخی هستیم.

فرماندار دیواندره با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه مقامات استانی و نمایندگان مجلس در تأمین منابع مالی برای این پروژه گفت: امسال برای ثبت جهانی غار کرفتو مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اختصاص داده شده است و از این مبلغ، ۵ میلیارد تومان توسط فرمانداری، ۵ میلیارد تومان از طرف رئیس فراکسیون گردشگری مجلس، ۵ میلیارد توسط مرادی نماینده مردم دیواندره در مجلس شورای اسلامی و ۱۰ میلیارد تومان توسط استانداری کردستان تأمین شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی‌های دقیق و هماهنگی‌های استانی برای تسریع در روند ثبت جهانی این غار خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های عظیم غار کرفتو و جایگاه ویژه آن در گردشگری جهانی، امیدواریم با توجه به همکاری‌های صورت‌گرفته، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد.

محمدخانی در ادامه از جناب آقای بهرام فاتحی، فرماندار سابق دیواندره، یاد کرد و اظهار داشت: آقای فاتحی فرماندار اسبق دیواندره نخستین گام‌ها را در سال ۱۳۹۵ برای ثبت جهانی غار کرفتو برداشته بودند و اگر این تلاش‌ها ادامه می‌یافت، احتمالاً امروز غار کرفتو به‌عنوان یک میراث جهانی شناخته می‌شد.

فرماندار دیواندره همچنین به دستاوردهای دیگر شهرستان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: شهرستان دیواندره با همدلی و همکاری مردم و مسئولان، توانسته در کمتر از ۵ ماه، ۱۴ مدرسه جدید با اعتبار ۱۲۶ میلیارد تومان بسازد که این خود نمونه‌ای از مشارکت بالای مردم و مسئولان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهرستان است.

وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه حمایت‌ها و همدلی‌های موجود، شاهد توسعه بیشتر گردشگری و رونق اقتصادی در دیواندره و استان کردستان باشیم.

فرماندار دیواندره ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تلاش مستمر، شاهد ثبت جهانی غار کرفتو و ارتقاء جایگاه استان کردستان در عرصه جهانی باشیم.