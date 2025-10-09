فتحی: غار کرفتو گامی مهم در توسعه گردشگری کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی عصر پنجشنبه در مراسم سالروز ثبت جهانی جشن مهرگان که در غار کرفتو شهرستان دیواندره برگزار شد، با اشاره به اهمیت ثبت جهانی این غار تاریخی اظهار کرد: ثبت جهانی غار کرفتو نه تنها نشان‌دهنده اصالت فرهنگی و تاریخی کردستان است، بلکه به‌عنوان یک گام اساسی در راستای توسعه پایدار گردشگری و اشتغال‌زایی در استان کردستان محسوب می‌شود.

فتحی در ادامه افزود: همه ما در تلاشیم تا این میراث تاریخی به نتیجه مطلوب برسد و آن را به جهانیان معرفی کنیم.

وی گفت: این امر به‌ویژه در راستای ارتقای جایگاه شهرستان دیواندره و استان کردستان در نقشه گردشگری جهان بسیار حیاتی است.

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مهم مدیران شهرستانی و استانی در تحقق این هدف گفت: ثبت جهانی غار کرفتو به همت تیم مدیریتی شهرستان دیواندره و مدیران کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان میسر خواهد شد و تمامی تلاش‌ها باید معطوف به تحقق این مطالبه اصلی مردم منطقه و استان باشد.

فتحی با اشاره به نقش خود در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، از آمادگی کامل برای پیگیری این موضوع در سطح ملی خبر داد و اظهار کرد: به‌عنوان وکیل مردم در خانه ملت، از هیچ تلاشی برای حمایت از ثبت جهانی غار کرفتو و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان کوتاهی نخواهم کرد.

وی به مردم شهرستان دیواندره و استان کردستان قول داد که تمامی اقدام‌ها برای تحقق این هدف در راستای ارتقای جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری کردستان به کار خواهد گرفت و خواستار همکاری بیشتر مسئولان محلی و استانی در این زمینه شد.