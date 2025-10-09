به گزارش خبرنگار مهر، منصور فخاران بعد از ظهر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از ساختمان پلیس راه خمین - اراک اظهار کرد: استان مرکزی در زمینه هوشمند سازی حمل و نقل جزو استان‌های پیشرو در کشور محسوب می‌شود و اقدامات مستند و پایدار قابل توجهی نیز در حوزه شهرک‌های صنعتی و معادن انجام شده است.

وی افزود: با هماهنگی کمیته ماده ۳، برنامه‌ای ویژه در استان مرکزی اجرا خواهد شد و انتظار می‌رود استاندار مرکزی حمایت‌های لازم را از این طرح ارائه کند تا این استان به‌عنوان پایلوت در زمینه هوشمندسازی حمل و نقل مطرح شود.

فخاران تصریح کرد: این مسئله عمدتاً ناشی از کیفیت جاده‌ها و سرعت بالای رانندگان است که با اجرای طرح‌های هوشمندسازی در جاده‌های اصلی و همکاری نیروهای مربوطه، انتظار می‌رود این مشکل به‌طور مؤثر کنترل شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۵ پاسگاه پلیس در دست ساخت است و همکاران ما با تلاش مستمر در حال اجرای این پروژه‌ها هستند، و تعهد داده شده است که تا پایان سال، این مراکز آماده خدمت‌رسانی به هموطنان باشند.

فخاران تاکید کرد: همزمان، تعمیر و بازسازی تعدادی از پاسگاه‌ها در حال انجام است و تأمین نیازمندی‌های استان برای تجهیز این مراکز نیز در دست پیگیری است.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور افزود: سازمان راهداری تمامی ظرفیت خود را به‌کار خواهد گرفت تا از مسئولان استانی حمایت کند و برنامه‌های دولت چهاردهم را در استان مرکزی به‌طور مؤثر اجرایی کند.