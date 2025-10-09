  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

۲۵ پاسگاه پلیس در کشور تا پایان سال تکمیل می‌شود

۲۵ پاسگاه پلیس در کشور تا پایان سال تکمیل می‌شود

خمین- معاون توسعه فناوری و هوشمند سازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از اجرای ۲۵ پروژه پاسگاه پلیس در کشور با اعتبار بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور فخاران بعد از ظهر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از ساختمان پلیس راه خمین - اراک اظهار کرد: استان مرکزی در زمینه هوشمند سازی حمل و نقل جزو استان‌های پیشرو در کشور محسوب می‌شود و اقدامات مستند و پایدار قابل توجهی نیز در حوزه شهرک‌های صنعتی و معادن انجام شده است.

وی افزود: با هماهنگی کمیته ماده ۳، برنامه‌ای ویژه در استان مرکزی اجرا خواهد شد و انتظار می‌رود استاندار مرکزی حمایت‌های لازم را از این طرح ارائه کند تا این استان به‌عنوان پایلوت در زمینه هوشمندسازی حمل و نقل مطرح شود.

فخاران تصریح کرد: این مسئله عمدتاً ناشی از کیفیت جاده‌ها و سرعت بالای رانندگان است که با اجرای طرح‌های هوشمندسازی در جاده‌های اصلی و همکاری نیروهای مربوطه، انتظار می‌رود این مشکل به‌طور مؤثر کنترل شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۵ پاسگاه پلیس در دست ساخت است و همکاران ما با تلاش مستمر در حال اجرای این پروژه‌ها هستند، و تعهد داده شده است که تا پایان سال، این مراکز آماده خدمت‌رسانی به هموطنان باشند.

فخاران تاکید کرد: همزمان، تعمیر و بازسازی تعدادی از پاسگاه‌ها در حال انجام است و تأمین نیازمندی‌های استان برای تجهیز این مراکز نیز در دست پیگیری است.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور افزود: سازمان راهداری تمامی ظرفیت خود را به‌کار خواهد گرفت تا از مسئولان استانی حمایت کند و برنامه‌های دولت چهاردهم را در استان مرکزی به‌طور مؤثر اجرایی کند.

کد خبر 6617151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها