خراسان شمالی در مسابقات کشتی پهلوانی کارگران کشور سوم شد

برات سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات کشتی پهلوانی کارگران کشور به میزبانی استان لرستان و در شهر خرم‌آباد برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها تیم‌های لرستان، کردستان و خراسان شمالی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

رئیس هیئت ورزش‌های کارگری خراسان شمالی ادامه داد: این مسابقات در یک روز برگزار شد و ۶۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در آن حضور داشتند.

سعیدی تصریح کرد: نمایندگان خراسان شمالی در اوزان مختلف عملکرد درخشانی داشتند؛ ابراهیم ولیان در وزن ۸۰ کیلوگرم مقام نخست را کسب کرد، امید ساعدپناه در وزن ۱۰۰ کیلوگرم و هادی قدیمی در وزن ۹۰ کیلوگرم هر دو به مدال برنز دست یافتند.