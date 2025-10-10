به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاریقرآن در نشست نخبگانی مطالبهگران زایندهرود که به مناسبت ۱۸ مهر روز زایندهرود برگزار شد، با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای نجات این رودخانه حیاتی اظهار کرد: صنایع بزرگ اصفهان مانند پالایشگاه، فولاد مبارکه و ذوبآهن به سمت استفاده از آب دریا رفتند تا فشار بر زایندهرود کاهش یابد.
وی با بیان اینکه پالایشگاه اصفهان مصرف آب خود را از زایندهرود به صفر رسانده و نیاز آبی خود را به طور کامل از خط لوله خلیج فارس تامین میکند، گفت: تا ۲۰ روز آینده فولاد مبارکه و پس از آن ذوب آهن نیز با قطع برداشت از زایندهرود، به خط لوله آب دریا متصل خواهند شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به ابعاد پیچیده بحران زایندهرود، تأکید کرد: این معضل نتیجه انباشت تصمیمات نادرست در دهههای گذشته است.
قاری قرآن افزود: تصمیماتی که در حوزههای کشاورزی، صنعت و مدیریت جمعیت گرفته شده، امروز ما را با پدیدههایی مواجه کرده که حل آنها نیازمند عزم ملی و برنامهریزی دقیق است؛ برای مثال وقتی قانونی مانند قانون مسکن تصویب میشود، تبعات آن بر منابع آبی یک منطقه در نظر گرفته نمیشود و یا در توسعه کشاورزی و صنعت، تصمیماتی گرفته شده که منجر به مصرف بیرویه آب شده است.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر آورد زایندهرود، گفت: ما امروز در کمبارشترین سالها قرار داریم. تفاوت آورد زایندهرود نسبت به سالهای پرآب، عدد بسیار معناداری است. از سال ۵۲ تا امروز، مصرف آب در حوزه های مختلف، از جمله کشاورزی، از ۹۹ میلیون مترمکعب به بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده این در حالی است که آورد رودخانه تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
قاریقرآن به توسعه غیرمنطقی کشاورزی در بالادست حوضه زایندهرود اشاره کرد و افزود: در حالی که فضای سبز شهری در اصفهان کاهش یافته، کشاورزی در سراسر حوضه زایندهرود، از سرچشمه تا انتها بهصورت بیرویه گسترش یافته و فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد کرده و در بخش صنعت نیز مصرف آب بالا رفته و نیازمند مدیریت دقیق است.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع آبی جدید و مدیریت مصرف، به پروژههای زیرساختی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین طرحها انتقال آب از خلیجفارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران است. این پروژه نهتنها برای اصفهان بلکه برای کل فلات مرکزی از جمله تهران، در آینده حیاتی خواهد بود و با جدیت در حال پیگیری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان اضافه کرد: در این راستا صنایع بزرگ استان، مانند فولاد، ذوبآهن و نیروگاه شهید منتظری در حال انتقال به استفاده از آب دریا هستند. این اقدام با هزینههای بالا انجام میشود اما برخی صنایع مانند پالایشگاه با همکاری قابلتقدیر همراهی کردند.
قاریقرآن به پروژه تونل و سد کوهرنگ سه اشاره کرد و افزود: این پروژه پس از حدود سه دهه با وجود مشکلات عدیدهای از جمله مسائل مالی، زیستمحیطی و آزادسازی اراضی مواجه هستند اما متوقف نشدهاند.
وی به پروژه ماندگان اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز با وجود پیچیدگیها در حال پیشرفت است. منابع مالی این پروژهها از داخل خود استان تأمین میشود، نه از بودجههای دولتی؛ پروژه ای که تامین مالی آن روی کاغذ زمینی است به ارزش ۳۵ همت و قرار است آورده آن در پروژه ای هزینه شود که امروز بالغ بر ۴۰- ۵۰ همت نیاز مالی دارد، این موضوع کار را دشوارتر کرده اما با تلاشهای صورت گرفته انصافا کار رو به جلو است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به جلسات هفتگی با صنایع بزرگ، متوسط و کوچک، اظهار کرد: ما در این جلسات به دنبال سوق دادن صنایع به استفاده از منابع آبی غیر از زایندهرود هستیم. برای مثال، نیروگاه شهید منتظری با وجود هزینههای بالا، به استفاده از آب دریا روی آورده است. این اقدام فشار بر زایندهرود را کاهش میدهد و به پایداری منابع آبی کمک میکند.
قاریقرآن با اشاره به چالشهای زیستمحیطی و مالی پروژهها، تأکید کرد: ما در شرایطی هستیم که باید با دغدغه ملی به این موضوع نگاه کنیم. خوشبختانه این دغدغه در سطح کشور نیز وجود دارد و حتی در تهران نیز بحث انتقال آب دریا برای تأمین نیازهای آینده مطرح شده است. برنامهریزیهایی برای انتقال آب از جنوب شرقی اصفهان تا تهران در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به همکاری برخی صنایع اشاره کرد و گفت: برخی مدیران صنایع، حتی غیربومیها، با پذیرش هزینههای بالا همکاری خوبی داشتهاند. این همراهی جای تقدیر دارد. برای مثال، در مذاکرات با صنایع، تأکید کردهایم که آب مصرفی آنها باید از منابع غیر از زایندهرود تأمین شود، حتی اگر هزینههای بالایی داشته باشد.
قاریقرآن با اشاره به پیگیریهای مستمر در سطح استان و کشور، افزود: حدود یک سال پیش، استاندار اصفهان نکات مهمی را مطرح کرد و از آن زمان، تمام راهکارهای ممکن روی میز قرار گرفته است. هیچ گزینهای فراموش نشده و ما در حال کار روی همه ابعاد، از تأمین آب تا مدیریت مصرف، هستیم.
وی همچنین از حمایتهای وزارت نیرو و پیگیریهای نمایندگان استان قدردانی کرد و گفت: وزارت نیرو در گزارشهای خود دفاع جانانهای از نیاز فلات مرکزی به منابع آبی جدید داشته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم همافزایی بین مردم، صنایع و دستگاههای حاکمیتی، ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژههای زیرساختی، مدیریت صحیح مصرف و همکاری همهجانبه، زایندهرود به روزهای پرآب خود بازگردد.
قاریقرآن افزود: ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم اما با توفیق الهی و تلاش جمعی، امیدواریم این بحران را پشت سر بگذاریم.
این نشست پنج ساعته با حضور سرپرست حوضه آبریز زایندهرود، فعالان حوزه آب، کشاورزان، دانشگاهیان، نخبگان و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی برگزار شد. شرکتکنندگان بر ضرورت تدوین راهحلهای واحد و پایدار برای احیای زایندهرود تأکید کردند.
