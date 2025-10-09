به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح پنجشنبه در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود ایران که در آستانه 18 مهر روز زاینده‌رود برگزار شد، بر جایگاه ویژه این رودخانه در هویت فرهنگی و تمدنی ایران تاکید و اظهار کرد: زاینده‌رود نه‌تنها بخشی از جغرافیای ایران بلکه قلب تپنده تاریخ، فرهنگ و تمدن ماست.

وی ادامه داد: شکی نیست که بدون زاینده‌رود، تصور آینده‌ای برای اصفهان و حتی ایران ممکن نیست زیرا نفس اصفهان با جریان این رودخانه گره خورده و هرگاه زاینده‌رود خشک شده، انگار نفس این شهر نیز به تنگ آمده است.

استاندار اصفهان با قدردانی از صبوری و دلسوزی کشاورزان، فعالان و دوستداران زاینده‌رود افزود: روزی نیست که ما در جلسات و مذاکرات برای احیای زاینده‌رود حضور نداشته باشیم و این رودخانه نه‌تنها متعلق به اصفهان بلکه متعلق به کل ایران است.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه آثار تاریخی و فرهنگی اصفهان از دوران سلجوقیان و صفویه تا امروز نقش بی‌بدیلی در گردشگری ملی و بین‌المللی دارد، ابراز کرد: حس تعلقی که مردم ایران به زاینده‌رود دارند هرگز فراموش‌شدنی نیست.

وی مسئله خشکی زاینده‌رود را پیچیده دانست و تأکید کرد: مشکل زاینده‌رود با یک پروژه یا راه‌حل ساده حل نمی‌شود؛ این موضوع نیازمند یک بسته جامع و چشم‌انداز واحد است که همه ذی‌نفعان، از جمله کشاورزان، دانشگاهیان، متخصصان حوزه آب و مسئولان در آن مشارکت داشته باشند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: ما به پروژه‌های پراکنده و تک‌بعدی انتقال آب دل نبستیم بلکه به دنبال راه‌حلی پایدار هستیم که آینده این رودخانه را تضمین کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به پیگیری‌های مستمر در سطح ملی از جمله مذاکرات در تهران، گفت: ما بارها در جلسات مختلف، از شورای عالی آب تا سایر نهادها مسائل زاینده‌رود را مطرح کردیم با این حال، موانع بسیاری وجود دارد. برخی با ایجاد مشکلات و سنگ‌اندازی، روند کار را دشوار می‌کنند اما ما دست از تلاش برنمی‌داریم.

وی با اشاره به تجربه دریاچه ارومیه گفت: برای احیای دریاچه ارومیه هزینه‌های کلان و هزاران میلیارد تومانی صرف شد، جلسات متعددی برگزار شد و اعتبارات زیادی تخصیص یافت اما نتیجه مطلوب حاصل نشد. باید از این تجربه درس بگیریم و برای زاینده‌رود راه‌حلی جامع و کارشناسی‌شده طراحی کنیم که به نتیجه برسد.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های مرتبط با زاینده‌رود اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی مانند بهشت‌آباد، سامانه دوم آبرسانی و دیگر طرح‌ها مهم هستند اما هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند زاینده‌رود را احیا کنند.

جمالی نژاد تاکید کرد: مهم‌ترین پروژه برای احیای زاینده‌رود وحدت و همدلی جامعه است. باید همه با هم هم‌قسم شویم و از سازهای جداگانه و اقدامات پراکنده پرهیز کنیم.

وی با بیان اینکه نخبگان و دانشگاهیان با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مشارکت در تدوین یک سند جامع، به احیای زاینده‌رود کمک کنند، افزود: خوشبختانه گروهی از متخصصان، کشاورزان و دانشگاهیان در حال تدوین یک بسته جامع برای احیای زاینده‌رود هستند. این سند می‌تواند راهگشا باشد اما نیازمند حمایت همه‌جانبه است.

استاندار با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی ملی، اظهار کرد: زاینده‌رود متعلق به یک فرد، گروه یا حتی یک شهر نیست؛ این رودخانه ریشه در تمدن چند هزار ساله ایران دارد.

جمالی نژاد افزود: حفظ زاینده‌رود وظیفه‌ای ملی است و همه ما، از مسئولان گرفته تا مردم باید دلسوزانه پای کار باشیم و امید است این نشست سرآغازی برای اقدامات مؤثر و هماهنگ باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور فعالان حوزه آب، کشاورزان، دانشگاهیان، نخبگان و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی برگزار شد. شرکت‌کنندگان بر ضرورت تدوین راه‌حل‌های واحد و پایدار برای احیای زاینده‌رود تأکید کردند.