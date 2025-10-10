به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود که به مناسبت ۱۸ مهر، روز زاینده‌رود برگزار شد، با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در مدیریت بحران زاینده‌رود، اظهار کرد: مشکلات این رودخانه از جمله فرونشست زمین، ریزگردها و مسائل آب شرب و کشاورزی ناشی از کم‌کاری‌های وزارت نیرو است.

وی تصریح کرد: به رغم پیگیری ما، وزیر نیرو تاکنون گزارش قانع‌کننده‌ای درباره حل مشکلات زاینده‌رود ارائه نکرده است.

مقتدایی با تأکید بر لزوم ارائه راه‌حل‌های نوین برای مشکلات قدیمی، گفت: با روش‌های سنتی نمی‌توان معضلات کنونی را حل کرد. باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه، اقدامات مؤثری انجام شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: به همراه دیگر مسئولان از جمله معاون امنیتی وزیر کشور، دادستان اصفهان و رئیس کل دادگستری در حال پیگیری مسائل آب، از جمله تأمین آب شرب و کشاورزی هستیم در حالی که پیگیری این مسائل از وظایف سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود در وزارت نیرو بعنوان مقام اجرایی دولت است.

مقتدایی با اشاره به مصوبه ۹ ماده‌ای برای انتقال آب و تلاش‌های انجام‌شده، از عدم ارائه گزارش شفاف توسط سرپرست کنونی حوضه آبریز زاینده‌رود انتقاد کرد و خطاب به او گفت: گزارش اقدامات مؤثر شما ظرف دو ماه آینده ارائه شود.

وی همچنین از برگزاری جلسات متعدد با رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر نیرو خبر داد و گفت: متأسفانه اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده وزارت نیرو متناسب با نیازهای زاینده‌رود و اهمیت این رودخانه تاریخی نیست.

مقتدایی با اشاره به ادعای وزیر نیرو مبنی بر انتصاب فردی برای حل مشکلات زاینده‌رود بعنوان سرپرست حوضه آبریز تأکید کرد: نمایندگان ظرف دو تا سه ماه آینده عملکرد این مسئول را ارزیابی خواهند کرد تا مشخص شود آیا توانایی حل بحران را دارد یا خیر.

وی از فعالان محیط‌زیست و کشاورزان خواست با طرح علمی مسائل و برنامه‌ریزی دقیق، به بهبود وضعیت زاینده‌رود کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست پنج ساعته با حضور سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود، فعالان حوزه آب، کشاورزان، دانشگاهیان، نخبگان و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی برگزار شد. شرکت‌کنندگان بر ضرورت تدوین راه‌حل‌های واحد و پایدار برای احیای زاینده‌رود تأکید کردند.