سومین جشنواره ملی بادام در شهرستان سامان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره ملی بادام سامان با هدف توسعه صادرات و معرفی ظرفیتهای این محصول استراتژیک، در شهرستان سامان و با حضور میهمانان داخلی و بینالمللی برگزار شد.
این رویداد که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و با همراهی نهادهایی چون گمرک، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، میز توسعه صادرات، بنیاد علوی، بنیاد برکت، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد، با استقبال خوبی روبهرو گردید.
در حاشیه مراسم، سی و دو غرفه توسط انجمنهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بادام، ارائهدهندگان ادوات کشاورزی مرتبط و نهالستانها دایر شد.
شهرام زارع دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به برنامهریزی برای ثبت ملی این رویداد، اعلام کرد: «این جشنواره بهصورت ثابت و سالیانه، همزمان با روز سامان برگزار خواهد شد.»
وی از حضور میهمانانی از کشورهای هند، روسیه و کویت و نمایندگان اتاقهای مشترک بازرگانی ایران با این کشورها خبر داد و افزود: «هدف از این حضور، توسعه مبادلات تجاری و صادرات بادام است که استان چهارمحال و بختیاری در تولید آن رتبه نخست کشور را داراست.»
در این مراسم، آقای سین، رایزن اول اقتصادی سفارت هند و همسرش، دکتر براری، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و کویت، و دکتر یکتا، نایبرئیس اول اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، به عنوان مهمانان ویژه حضور داشتند.
استان چهارمحال و بختیاری با صادرات سالانه بیش از ۲۲ میلیون دلار بادام، یکی از قطبهای اصلی تولید این محصول در کشور به شمار میرود.
برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی قابلیتهای استان در حوزه تولید و صادرات بادام و جذب سرمایهگذاری بیشتر در این زنجیره ارزش بود.
در پایان مراسم از فعالان این حوزه تقدیر شد. این رویداد به صورت زنده از شبکههای سراسری داخلی و خارجی پخش گردید.
