۷ دستگاه ماینر غیر مجاز در شهرستان خمیر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامرضا بواشه مدیر برق شهرستان خمیر ، از کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز خبر داد و گفت :این اقدام در راستای مقابله با استفاده غیرقانونی از برق و حفظ پایداری شبکه برق منطقه صورت گرفته است.
وی افزود: این دستگاهها در یکی از نقاط شهرستان خمیر شناسایی و جمعآوری شدهاند.
مدیر برق شهرستان خمیر ادامه داد: استفاده از برق برای استخراج رمزارز بدون مجوز قانونی، تخلف محسوب میشود و موجب فشار بر شبکه برق و افزایش احتمال قطعی میشود.
طبق اعلام بواشه، با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفته و اقدامات نظارتی در منطقه ادامه دارد.
بندر خَمیر یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران میباشد. این شهر در فاصله ۶۵ کیلومتری غربی بندرعباس و ۱۱۰ کیلومتری شرق بندرلنگه واقع شده و مرکز شهرستان خمیر است.
نظر شما