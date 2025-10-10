  1. هنر
  2. تئاتر
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

اعلام آمار فروش تماشاخانه ایران‌شهر؛ «مفیستوفلس» میلیاردر شد

اعلام آمار فروش تماشاخانه ایران‌شهر؛ «مفیستوفلس» میلیاردر شد

آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌هایی که در فاصله‌ زمانی ۲۶ مرداد تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در سالن‌های تماشاخانه‌ ایران‌شهر به صحنه رفتند، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «مفیستوفلس»، «خرده انسان»، «مبانی‌ تاریکی» و «قتل آقای هاورشام»، که در فاصله‌ زمانی ۲۶ مرداد تا ۱۱ مهر سال جاری در سالن‌های سمندریان و ناظرزاده‌ کرمانی‌ به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.

نمایش «مفیستوفلس» که به کارگردانی‌ مرتضی اسماعیل‌کاشی در سالن ناظرزاده با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۳۴ اجرا و میزبانی از ۴ هزار و ۹۴۴ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۱ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «مبانی‌ تاریکی» که به کارگردانی میلاد شجره در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۰۰‌ و ۳۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۲۸ اجرا و میزبانی از ۳ هزار ۳۵۹ تماشاگر فروشی معادل ۸۹۰ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان داشته‌ است.

نمایش «قتل آقای هاورشام» به کارگردانی فراز غلامی در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان با ۳۳ اجرا توانست با میزبانی از ۴ هزار و ۹۳۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱ میلیارد و ۴۵۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «خرده انسان» به کارگردانی حسین کیانی نیز در سالن ناظرزاده و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان با ۳۲ اجرا توانست با میزبانی از ۱۷۷۰ تماشاگر فروشی معادل ۳۷۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان داشته باشد.

کد خبر 6617404
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها