به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «مفیستوفلس»، «خرده انسان»، «مبانی‌ تاریکی» و «قتل آقای هاورشام»، که در فاصله‌ زمانی ۲۶ مرداد تا ۱۱ مهر سال جاری در سالن‌های سمندریان و ناظرزاده‌ کرمانی‌ به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.

نمایش «مفیستوفلس» که به کارگردانی‌ مرتضی اسماعیل‌کاشی در سالن ناظرزاده با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۳۴ اجرا و میزبانی از ۴ هزار و ۹۴۴ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۱ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «مبانی‌ تاریکی» که به کارگردانی میلاد شجره در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۰۰‌ و ۳۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۲۸ اجرا و میزبانی از ۳ هزار ۳۵۹ تماشاگر فروشی معادل ۸۹۰ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان داشته‌ است.

نمایش «قتل آقای هاورشام» به کارگردانی فراز غلامی در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان با ۳۳ اجرا توانست با میزبانی از ۴ هزار و ۹۳۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱ میلیارد و ۴۵۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «خرده انسان» به کارگردانی حسین کیانی نیز در سالن ناظرزاده و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان با ۳۲ اجرا توانست با میزبانی از ۱۷۷۰ تماشاگر فروشی معادل ۳۷۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان داشته باشد.