برداشت خودکار محصول در مزارع با هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این روباتها قادر خواهند بود با حفظ فاصله ایمن و ثابت از بسترهای کشت وظایفی مانند حرکت به مقاصد تعیین شده و برداشت محصولی را به طور خودکار انجام دهند.
این پیشرفت گامی مهم در جهت مکانیزاسیون و افزایش بهرهوری در کشاورزی محسوب میشود.
قابلیت حرکت دقیق روباتها امکان انجام طیف وسیعتری از وظایف خودکار از جمله نظارت بر سلامت گیاهان و هرس کردن را نیز در آینده نزدیک فراهم خواهد کرد و به طور قابل توجهی به کاهش وابستگی به نیروی کار انسانی به ویژه در روشهای کشت مدرن مانند کشت در بسترهای مرتفع کمک خواهد کرد.
