خبرگزاری مهر_ مجله مهر: با وجود سپری شدن نیمه دوم مهرماه همچنان کولر خانهها کم و زیاد مشغول کارند و خیلیها این ایام از سال را با عبارت«کولر روشن میکنی سرده، خاموش میکنی گرمه» توصیف میکنند. روزهای جاگیر شدن بچه مدرسهایها سر کلاس و کوتاه شدن روزها و طولانیتر شدن شبها. ایامی از روزگار و سال ۱۴۰۴ که بیشتر ازهر وقتی نه فقط مردم ایران که همه مردم دنیا اخبار جنگ را در گوشه و کنار دنبال میکنند و از احتمالات خود برای آینده حرف میزنند. روزهایی که درست در آغاز آتش بس، جنگ میشود و درست وقتی ما شوخی شوخی از جایزه صلح نوبل ترامپ حرف میزنیم او جدی جدی برای دریافت آن کاندید میشود. در هفتهای که گذشت کنار اخبار پرالتهاب همیشگی میشد یکی دو خبر مسرت بخش هم پیدا کرد اخبار امیدوار کنندهای که شنیدنش کنار لبخند، امید را هم برای ادامه دادن پمپاژ میکند. خبرهایی از جهان بین الملل، اقتصاد، ورزش و جامعه.
ماجرای پاک شدن ۴ صفر از اسکناسهای ایرانی
یکی از خبرهای مهم حوزه اقتصاد و جامعه که هفته با آن آغاز شد و به نسبت سروصداهای زیادی را در رسانه و شبکههای اجتماعی به پا کرد، خبر حذف ۴ صفر از پول ملی بود. این خبر درحالی دست به دست می شد که طرح آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و حالا منتظر تایید در شورای نگهبان است تا خود را به مرحله اجرا برساند. خبری که بیشتر به نظر میرسید برای تلطیف فشارهای روانی در کشور باشد اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران نظر دیگری داشت و بلافاصله اعلام کرد: «مردم نباید هیچ گونه نگرانی خاصی در این زمینه داشته باشند. هدف این طرح، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است و چنین تجربهای در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت اجرا شده» اتفاقی که بسیاری از کاربران درباره آن نظرات متفاوتتری داشتند و نوشتند؛ تورم و گرانی در کشور با حذف ۴ صفر از پول کم نمیشوند مگر اینکه مدیریت اقتصادی درست شود و این کار بیشتر شبیه این است که وقتی ماشینتان به خاطر مشکل دچار صداهای اضافه و آزار دهنده شده شما فقط به زیاد کردن صدای ضبط داخل خودرو اکتفا کنید.
صلح و آتش بس در غزه
بعد از شنیده شدن زمزمههای آتش بس غزه در ازای آزاد کردن گروگانهای رژیم صهیونیستی که با مشارکت و واسطه گری امریکا اتفاق افتاد. حماس اعلام کرد نمیپذیرد که غزه توسط بیگانگان اداره شود و او فقط و فقط حاضر به خلع سلاح مقابل دولتی است که با انتخاب آزاد خود مردم فلسطین راس کار آمده باشد و تاکید کرد که آزادی آخرین اسیر صهیونیستی باید همزمان با خروج کامل اشغالگران در غزه باشد و در آخر این کار باید با تضمینهای بینالمللی برای توقف جنگ در فلسطین اتفاق بیفتد. اما بد نیست بدانید که همه اینها در حالی رخ داد که بعد از آغاز رسمی آتش بس میان غزه و رژیم اسرائیل طبق عادت همیشگی، این رژیم همچنان دست به بمباران مناطق مسکونی و حملات پهپادی در شرق غزه زد.
شوخی تلخی به نام«جایزه صلح دونالد ترامپ»
یکی از خبرهای جنجالی در حوزه بین الملل ماجرای برنده شدن جایزه صلح نوبل توسط دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور آمریکا بود. این خبر خندهدار شاید به نظر عجیب برسد اما دور از انتظار نیست؛ چون جایزه صلح نوبل بارها و بارها به طرق مختلف با داشتن کاندیداهایی به مراتب عجیب تر مثل نتانیاهو، شیمون پرز و استالین دستمایه شوخی و تمسخر مردم جهان قرار گرفته بود. این خبر عجیب در حالی دست به دست میشد که بامداد روز جمعه خبرگزاری فرانسه از حذف رئیس جمهور آمریکا از جایزه صلح نوبل خبر داد اما صبح جمعه ۱۸مهر ماه دوباره در اخبار اعلام شد:«ترامپ بعد از اینکه واشنگتن پست به او برای جایزه صلح نوبل چراغ سبز داد، در پستی از این روزنامه تشکر کرد.» ولی سرانجام با تعلق گرفتن این جایزه به «ماریا کوریناماچادو »؛ سیاستمدار و اپوزوسیون ونزوئلا که حامی رژیم کودک کش صهیونیستی در حمله به غزه بود باعث شد ترامپ دستش از نوبل کوتاه شود.
کشف بزرگترین میدان گازی خشکی کشور
یکی از خبرهای امیدبخش در هفتهای که سپری شد کشفیات جدید در حوزه نفت و گاز کشور بود؛ تاجایی که کشف و حفاری چاه دوم میدان پازن نقشه ذخایر انرژی کشور را تغییر داد و مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد:« میدان پازن هماکنون بهعنوان بزرگترین میدان گازی خشکی کشور شناخته میشود و از نظر حجم گاز در مقایسه با سایر میدانهای خشکی، جایگاه نخست را دارد.» میدانی که ۴۰ ماه آینده امکان برداشت از آن فراهم خواهد شد و ذخایر این میدان میتواند نیاز گازی ۵ استان را به مدت ۱۸ سال فراهم کند تا جایی که محی الدین جعفری گفته: «اگر بخواهیم ارزش اقتصادی این اکتشاف را محاسبه کنیم، مجموع ارزش گاز و نفت تازهکشفشده حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود و ارزش ذاتی گاز و نفت کل میدان پازن به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ میشود که عددی بسیار قابل توجه در اقتصاد انرژی کشور است.»
تاریخ سازی دختران ایرانی در والیبال
یکی از حال خوب کنترین اتفاقات این هفته در حوزه ورزش رقم خورد. یک تاریخسازی دوست داشتنی در تیم ملی والیبال بانوان ایرانی که بعد از ۶۲ سال رخ داد. با این اتفاق تیم ملی والیبال بانوان ایران با شکست ازبکستان توانست به مقام قهرمانی آسیای مرکزی دست پیدا کند. این دستاورد دوست داشتنی در حالی رقم خورد که علاوه بر این ریحانه کریمی، والیبالیست با سابقه کشورمان توانست به عنوان بهترین مدافع میانی مسابقات انتخاب شود و این پیروزی را به یک برد شیرینتر تبدیل کند.
