قانون اقدام راهبردی اراده ملت ایران را به جهانیان ثابت کرد

ابراهیم عزیزی در حاشیه برگزاری مراسم سی هشتمین یادواره شهدا خلیج فارس در دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خلیج فارس، نقش مجلس در صیانت از منافع ملی را تشریح کرد و گفت:مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی دو وظیفه مهم دارد؛ تصویب قوانین مورد نیاز کشور و نظارت بر اجرای آنها، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در هر دو حوزه، نقشی تعیینکننده و راهبردی دارد.
عزیزی با اشاره به مصوبات مهم این کمیسیون اظهار داشت:در طول سالهای اخیر، تصمیمات و مصوبات بسیار راهگشایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، از جمله مهمترین آنها، تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران، قانون الزام دولت به لغو همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قانون تشدید مجازات همکاریکنندگان با دولتهای متخاصم و رژیم صهیونیستی، و قانون ساماندهی ریزپرندهها و پهپادها بوده است.
قانون اقدام راهبردی، نماد اراده ملت ایران
رئیس کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر اهمیت قانون اقدام راهبردی تصریح کرد: با تصویب این قانون، اراده ملت ایران در دفاع از حقوق هستهای خود به جهانیان ثابت شد. این قانون بسیاری از معماهای پیچیده را در حوزه هستهای حل کرد و مسیر روشنی را پیشروی دولت و دستگاه دیپلماسی قرار داد.
وی ادامه داد:صنعت هستهای برای ایران، صنعت زندگی و پیشرفت است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، غنیسازی نماد خوداتکایی و اقتدار ملی است.
عزیزی افزود: کمیسیون امنیت ملی نخستین قانون الزام دولت به لغو همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تصویب کرد تا مسیر همکاری دولت با این نهاد مشخص شود و از منافع ملی و امنیت دانشمندان هستهای صیانت گردد.
وی همچنین گفت:قانون تشدید مجازات همکاریکنندگان با دولتهای متخاصم و رژیم صهیونیستی نیز برای مقابله با نفوذ و جاسوسی دشمنان تصویب شد. این قانون ضمن حفظ آزادیهای سیاسی و اجتماعی، امنیت ملی را خط قرمز جمهوری اسلامی ایران میداند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی به قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و افزود:میلیونها ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند و باید از حمایت قانونی برخوردار باشند. با تصویب این قانون، ورود و خروج هممیهنان خارج از کشور تسهیل شده و میتوانند از مزایای قانونی جمهوری اسلامی ایران بهرهمند شوند.
ابراهیم عزیزی با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی گفت:اساس نظام جمهوری اسلامی بر دو پایه دین و مردم است، در همه فراز و فرودهای انقلاب، این ملت بزرگ بودند که نقشآفرینی کردند و مسئولان باید قدردان مردم وفادار ایران اسلامی باشند.
وی اظهار داشت:مردم بوشهر، سرزمین آب و آفتاب، در دوران دفاع مقدس و در نبرد خلیج فارس فرزندان دلاور خود را تقدیم انقلاب کرد و امروز نیز با همان بصیرت، پشتیبان نظام اسلامی است.
نظر شما