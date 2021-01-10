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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱

عمویی به مهر خبر داد

فرآیند اجرای قانون «لغو تحریم‌ها» امروز در مجلس بررسی می‌شود

فرآیند اجرای قانون «لغو تحریم‌ها» امروز در مجلس بررسی می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قرار است در جلسه عصر امروز این کمیسیون، آخرین وضعیت اجرای قانون لغو تحریم‌ها با مسئولان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی بررسی شود.

ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران خبر داد.

وی بیان کرد: قرار است در این جلسه مسئولانی از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی حضور یابند و گزارشی درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور جدی پیگیر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران هستند و ما اطلاع داریم که روند اجرای این قانون در حال طی شدن است اما با وجود این از دستگاه‌های مذکور می‌خواهیم که گزارش خود را درباره نحوه اجرای این قانون به مجلس ارائه کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین قرار است به زودی اعضای کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بازدید و نظارت‌هایی برای پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در دستور کار خود قرار دهند.

کد مطلب 5118449
زهرا علیدادی

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