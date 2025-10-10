امام جمعه اهواز: نیروهای مسلح آماده پاکسازی کامل رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات منطقهای، گفت: دشمنان طی دو سال گذشته با اهدافی چون نابودی حماس، آزادی اسرای خود، مسدودسازی تونلهای مقاومت، جلوگیری از به رسمیت شناختن فلسطین و خلع سلاح حزبالله وارد میدان شدند، اما در تمامی این موارد شکست خوردند.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: تصورشان این بود که ایران را غافلگیر کردهاند، اما دیدند که چگونه خودشان در دام افتادند.
امام جمعه اهواز با بیان اینکه پاسخ نیروهای مسلح ایران به دشمن در چند دهه اخیر بیسابقه بوده است، تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی بهخوبی میدانند که اگر بار دیگر دست به عملیات بزنند، دامنه جنگ و خسارتهایشان گستردهتر خواهد بود. بیتردید دست برتر متعلق به جبهه مقاومت است.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد با لحنی هشدارآمیز گفت: اگر دشمن بار دیگر خطا کند، نیروهای مسلح ایران آمادگی پاکسازی کامل رژیم صهیونیستی از منطقه را دارند. اسرائیل کوچکتر از آن است که در برابر ایران اسلامی قد علم کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مردم در تحولات اخیر اظهار داشت: آنچه دشمن را پشیمان کرد، اتحاد و همبستگی ملت بود. هر زمان که انقلاب در خطر افتاد، مردم وارد میدان شدند. باید این ملت با غیرت را امیدوار نگه داریم.
خطیب جمعه اهواز همچنین با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان گفت: مسئولان باید بیش از گذشته پای کار باشند و برای رفع مشکلات، بهصورت مستمر در میان مردم حضور یابند.
وی در پایان با اشاره به بحران آلودگی هوا در استان خوزستان خاطرنشان کرد: ممکن است کنترل آلودگی در عراق اولویت نباشد، اما در خوزستان باید در صدر اولویتها قرار گیرد.
