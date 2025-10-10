  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

میرزاده: مذاکره صهیونیست‌ها با حماس نشانه آشکار ناتوانی و شکست است

میرزاده: مذاکره صهیونیست‌ها با حماس نشانه آشکار ناتوانی و شکست است

بندرعباس – امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به شکست اهداف رژیم صهیونیستی در نابودی حماس، گفت: اینکه دشمن صهیونیستی امروز پای میز مذاکره با مقاومت اسلامی نشسته، نشانه ناتوانی آن‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عطاالله میرزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس با تبریک هفته فراجا و روز جهانی کودک، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بی‌دفاع غزه از جمله کودکان و زنان، نه تنها به پیروزی نرسید، بلکه مجبور شد برای بازپس گیری اسرا، به مذاکره با حماس تن دهد.

وی افزود: این واقعیت که امروز طرف مذاکره رژیم صهیونیستی، همان جنبشی است که قصد نابودی آن را داشت، گواه روشنی بر استقامت و پایداری حماس و مقاومت فلسطین است.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به غیرقابل اعتماد بودن رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: با توجه به سابقه پیمان‌شکنی‌های این رژیم، نمی‌توان در مورد نتایج مذاکرات قضاوت قطعی کرد، اما همین که حماس حاضر به معامله اسرا با شرایط خود شده، نشان از هوشمندی و تدبیر این جنبش دارد.حجت‌الاسلام میرزاده تصریح کرد: توافق برای تبادل اسرا و همچنین ورود روزانه ۴۰۰ کامیون کمک‌های غذایی به غزه، نشان می‌دهد که جنبش حماس در این مذاکرات، منافع مردم غزه و آرمان فلسطین را فدا نکرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، از عموم مردم و خیرین درخواست کرد تا برای حمایت از نیازمندان و معلولان، همکاری و مساعدت بیشتری با نهادهای خیریه و خدمات‌رسان داشته باشند.

کد خبر 6617629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها