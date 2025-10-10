به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عطاالله میرزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس با تبریک هفته فراجا و روز جهانی کودک، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بی‌دفاع غزه از جمله کودکان و زنان، نه تنها به پیروزی نرسید، بلکه مجبور شد برای بازپس گیری اسرا، به مذاکره با حماس تن دهد.

وی افزود: این واقعیت که امروز طرف مذاکره رژیم صهیونیستی، همان جنبشی است که قصد نابودی آن را داشت، گواه روشنی بر استقامت و پایداری حماس و مقاومت فلسطین است.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به غیرقابل اعتماد بودن رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: با توجه به سابقه پیمان‌شکنی‌های این رژیم، نمی‌توان در مورد نتایج مذاکرات قضاوت قطعی کرد، اما همین که حماس حاضر به معامله اسرا با شرایط خود شده، نشان از هوشمندی و تدبیر این جنبش دارد.حجت‌الاسلام میرزاده تصریح کرد: توافق برای تبادل اسرا و همچنین ورود روزانه ۴۰۰ کامیون کمک‌های غذایی به غزه، نشان می‌دهد که جنبش حماس در این مذاکرات، منافع مردم غزه و آرمان فلسطین را فدا نکرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، از عموم مردم و خیرین درخواست کرد تا برای حمایت از نیازمندان و معلولان، همکاری و مساعدت بیشتری با نهادهای خیریه و خدمات‌رسان داشته باشند.