به گزارش خبرنگار مهر، میلاد مرادی در پیش ازرخطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به مأموریت نهادهای تربیتی در تأمین فضای امن و شاد برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: کانون پرورش فکری با قدمتی بیش از ۶۰ سال و بهرهمندی از مربیان متخصص، با چهار سیاست کلان در مسیر ایفای نقش تربیتی و فرهنگی حرکت میکند.
وی یکی از مهمترین اهداف کانون را توسعه عدالت آموزشی دانست و افزود: این نهاد میکوشد تا هیچ کودک یا نوجوانی از فرصت آموزش، مهارتآموزی، کتابخوانی و شادی محروم نماند.
مرادی خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری بهعنوان تخصصیترین نهاد در حوزه ترویج کتابخوانی، با برگزاری برنامهها و فعالیتهای متنوع فرهنگی و هنری مطابق با ساحتهای تربیتی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، مسیر رشد فکری و اعتقادی نسل آینده را دنبال میکند.
مدیرکل کانون استان همدان با تأکید بر مخاطبمحوری، این سیاست را از عوامل موفقیت در جذب گسترده کودکان و نوجوانان دانست و گفت: مراکز فرهنگی و هنری کانون باید به پایگاه اصلی فعالیت و کنشگری نسل جدید تبدیل شوند. در همین راستا، عضویت در تمامی مراکز فرهنگی و هنری استان بهمناسبت هفته کودک رایگان اعلام شد.
مرادی با اشاره به رویکرد کانون در پرورش شهروندان متعهد بیان کرد: هدف ما تربیت نسلی کنشگر، خلاق و مسئولیتپذیر برای آینده ایران اسلامی است و در این مسیر، شناسایی استعدادها و تربیت نیروهای متخصص از مأموریتهای اصلی کانون محسوب میشود.
وی تشکیل باشگاه نویسندگان نوجوان برای تقویت قلم و اندیشه، برگزاری جشنوارههای ملی و بینالمللی و اجرای دورههای آموزشی مستمر را از برنامههای مهم کانون در مسیر توانمندسازی دانست و افزود: هماکنون بیش از ۴۰۰ مرکز فرهنگی در سطح استان همدان به ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به کودکان و نوجوانان مشغولاند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان در ادامه از احیای سینمای تخصصی کودک همدان خبر داد و گفت: این مجموعه فرهنگی پس از پنج سال تعطیلی، با صرف هزینهای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بازسازی شده و بهزودی فعالیت رسمی خود را از سر خواهد گرفت.
وی با یادکرد کودکان مظلوم غزه تأکید کرد: در هفته کودک وظیفه داریم به یاد کودکان بیپناه جهان باشیم؛ کودکانی که در سختترین شرایط زندگی میکنند و صدای رنج آنها وجدان هر انسان آزادهای را به درد میآورد.
مرادی در پایان گفت: همه برنامههای کانون با هدف تربیت نسلی استوار، توانمند و خلاق طراحی شده است تا کودکان امروز، فردای روشن و متعهد کشور را رقم بزنند.
