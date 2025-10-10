  1. استانها
سینمای کودک همدان پس از پنج سال تعطیلی احیا می‌شود

همدان-مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان از بازگشایی سینمای تخصصی کودک با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد ریال خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد مرادی در پیش ازرخطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به مأموریت نهادهای تربیتی در تأمین فضای امن و شاد برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: کانون پرورش فکری با قدمتی بیش از ۶۰ سال و بهره‌مندی از مربیان متخصص، با چهار سیاست کلان در مسیر ایفای نقش تربیتی و فرهنگی حرکت می‌کند.

وی یکی از مهم‌ترین اهداف کانون را توسعه عدالت آموزشی دانست و افزود: این نهاد می‌کوشد تا هیچ کودک یا نوجوانی از فرصت آموزش، مهارت‌آموزی، کتابخوانی و شادی محروم نماند.

مرادی خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری به‌عنوان تخصصی‌ترین نهاد در حوزه ترویج کتابخوانی، با برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع فرهنگی و هنری مطابق با ساحت‌های تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، مسیر رشد فکری و اعتقادی نسل آینده را دنبال می‌کند.

مدیرکل کانون استان همدان با تأکید بر مخاطب‌محوری، این سیاست را از عوامل موفقیت در جذب گسترده کودکان و نوجوانان دانست و گفت: مراکز فرهنگی و هنری کانون باید به پایگاه اصلی فعالیت و کنشگری نسل جدید تبدیل شوند. در همین راستا، عضویت در تمامی مراکز فرهنگی و هنری استان به‌مناسبت هفته کودک رایگان اعلام شد.

مرادی با اشاره به رویکرد کانون در پرورش شهروندان متعهد بیان کرد: هدف ما تربیت نسلی کنشگر، خلاق و مسئولیت‌پذیر برای آینده ایران اسلامی است و در این مسیر، شناسایی استعدادها و تربیت نیروهای متخصص از مأموریت‌های اصلی کانون محسوب می‌شود.

وی تشکیل باشگاه نویسندگان نوجوان برای تقویت قلم و اندیشه، برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و اجرای دوره‌های آموزشی مستمر را از برنامه‌های مهم کانون در مسیر توانمندسازی دانست و افزود: هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ مرکز فرهنگی در سطح استان همدان به ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به کودکان و نوجوانان مشغول‌اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان در ادامه از احیای سینمای تخصصی کودک همدان خبر داد و گفت: این مجموعه فرهنگی پس از پنج سال تعطیلی، با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بازسازی شده و به‌زودی فعالیت رسمی خود را از سر خواهد گرفت.

وی با یادکرد کودکان مظلوم غزه تأکید کرد: در هفته کودک وظیفه داریم به یاد کودکان بی‌پناه جهان باشیم؛ کودکانی که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند و صدای رنج آن‌ها وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

مرادی در پایان گفت: همه برنامه‌های کانون با هدف تربیت نسلی استوار، توانمند و خلاق طراحی شده است تا کودکان امروز، فردای روشن و متعهد کشور را رقم بزنند.

