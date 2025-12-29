به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمایت میرزاده معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، در نشست مشترک شورای معاونان و مدیران‌کل کانون پرورش فکری استان‌ها، با تأکید بر ضرورت مهارت‌آموزی، تربیت تلفیقی و حضور فعال کانون در جامعه، این نهاد را یکی از ظرفیت‌های مؤثر در تکمیل مأموریت‌های آموزش‌وپرورش دانست.

وی در این نشست با اشاره به اهداف اساسنامه‌ای و قانونی کانون اظهار کرد: در حوزه کودک و نوجوان، کارهای زمین‌مانده بسیاری وجود دارد که با تمرکز بر مأموریت اصلی و پرهیز از موازی‌کاری می‌توان آن‌ها را به نتیجه رساند.

وی با اشاره به تجربه سال‌های پس از انقلاب اسلامی افزود: بخشی از مشکلات امروز ناشی از موازی‌کاری و توسعه بی‌ضابطه تشکیلات است. باید اجازه دهیم هر سازمان در چارچوب مأموریت قانونی خود فعالیت کند.

میرزاده با تأکید بر جایگاه کانون در منظومه آموزش‌وپرورش تصریح کرد: هدف‌گذاری فعالیت‌های کانون باید به‌طور مشخص بر مناطق آموزش‌وپرورش متمرکز باشد. هر جا اداره آموزش‌وپرورش وجود دارد، حضور کانون به‌عنوان یک نهاد مکمل تربیتی و فرهنگی ضروری است، به‌ویژه در استان‌ها و شهرهای گردشگری که ضعف مهارت‌های ارتباطی و زبانی به‌وضوح احساس می‌شود.

میرزاده با اشاره به استان فارس به‌عنوان نمونه‌ای از این چالش‌ها گفت: در برخی مناطق گردشگری کشور، حتی حداقل توان ارتباطی برای راهنمایی گردشگران وجود ندارد؛ در حالی که کانون می‌تواند با برنامه‌ریزی هدفمند، نقش مؤثری در توانمندسازی نسل نوجوان ایفا کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش، توسعه مراکز سیار و کتاب‌خانه‌های سیار را از ظرفیت‌های موفق کانون دانست و افزود: البته شرط موفقیت این برنامه‌ها، حضور مربیانی است که با عشق، علاقه و انگیزه وارد این عرصه شده‌اند. بدون علاقه واقعی به کودک و نوجوان، هیچ امکانات، بودجه یا ساختاری نمی‌تواند مسئله را حل کند.

وی بر ضرورت ارتباط فعال کانون با مدارس، شوراهای معلمان، گروه‌های آموزشی و فضاهای عمومی شهری تأکید کرد و گفت: کانون نباید منتظر مراجعه مخاطب بماند؛ بلکه باید با حضور در مدارس، محله‌ها، پارک‌ها، مساجد و تجمع‌های مردمی، خود را به جامعه معرفی کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به شعار «هر دانش‌آموز، یک مهارت» خاطرنشان کرد: نظام آموزشی کشور بیش از حد نظری شده است و کانون می‌تواند در تحقق آموزش مهارت‌محور و تربیت تلفیقی، پیشتاز باشد. آموزش و تربیت از هم جدا نیستند و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و خلاقانه کانون در این زمینه نقشی بی‌بدیل دارد.

وی با قدردانی از تلاش مربیان کانون پرورش فکری در سراسر کشور گفت: بسیاری از مربیان، با وجود مشکلات معیشتی و استخدامی، با خلاقیت و تعهد مثال‌زدنی فعالیت می‌کنند و این سرمایه انسانی باید حفظ و تقویت شود.

میرزاده در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های مغفول‌مانده تولیدات کانون، از جمله اسباب‌بازی‌ها و کتاب برای گروه‌های سنی، اشاره کرد و افزود: این محصولات استاندارد، علمی و تربیتی هستند، اما آن‌گونه که باید در نظام آموزشی و سبد فرهنگی خانواده‌ها معرفی و استفاده نشده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم صیانت حقوقی از اموال، اسناد و املاک کانون تصریح کرد: مدیران باید نسبت به وضعیت حقوقی، اسناد مالکیت و ساختار قانونی مراکز دقت جدی داشته باشند تا از بروز مشکلات آتی جلوگیری شود.