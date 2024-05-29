به گزارش خبرنگار مهر، ۳۲ مرکز فرهنگیهنری ثابت و هفت مرکز فرهنگیهنری سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، کارگاههای فرهنگی، هنری، ادبی، مهارتهای حال خوش زندگی و علم و فناوری را برای مخاطبان در نظر گرفتهاند.
همچنین علاقهمندان هفت تا ۱۷ سال میتوانند با مراجعه حضوری به نزدیکترین مرکز فرهنگیهنری نزدیک محل سکونتشان از عناوین، زمان تشکیل و هزینه کارگاهها مطلع و جهت ثبتنام اقدام کنند.
کتابخوانی، شعرخوانی، معرفی کتاب، بحث و نقد کتاب، قصهگویی، نقالی، شاهنامهخوانی، شناخت سرزمین، شناخت مفاخر و معرفی مشاغل از جمله عناوین کارگاههای کانون پرورش فکری هستند.
همچنین انواع کاردستی، نجوم، آشنایی با قرآن، داستاننویسی، شعرسرایی، خوانش متون ادبی، نوشتن خلاق، نقاشی، کلاژ، کاغذ و تا، سفالگری، عکاسی، صنایع دستی و هنرهای بومی، پویانمایی، فیلمسازی و نمایش خلاق از عناوین کارگاههای کانون پرورش فکری محسوب میشوند.
بر همین اساس، فعالیتهای فصل تابستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان بر اساس ارزشها و نظام تعلیم و تربیت اسلامی در اوقات فراغت برگزار خواهند شد.
این فعالیتها جهت غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و با طراحی و اجرای برنامههای خلاق با رویکرد تربیتی و خانواده محوری انجام میشوند.
به علاوه جذب و پایدارسازی اعضا بهویژه نوجوانان، افزایش دایره مخاطبان و مداخله همراهی و بهرهمندی مؤثر خانوادهها در فعالیتهای کانون از جمله اهداف فعالیتهای فصل تابستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان است.
دستیابی به چرخه مؤثر تربیتی پرورش فکری با ارائه بستههای فرهنگی و تربیتی و خروج از کلاسها و کارگاههای تک بعدی نیز از دیگر اهداف به شمار میرود.
همچنین بهرهمندی از ظرفیت گروههای جهادی فعال در حوزه عدالت آموزشی و نصیب آموزشی برابر از سایر اهداف فعالیتهای فصل تابستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور است.
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