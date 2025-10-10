به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد کاظم مدرسی، امامجمعه بخش مرکزی یزد در خطبههای نمازجمعه این هفته با اشاره به اهمیت عقل و عفت در روایات عنوان کرد: در روایات آمده است که اگر عفت باشد چند چیز در جامعه اشاعه میشود؛ جامعهای که عفیف باشد جامعه راضیای است، آرامش دارد و دچار ترس نمیشود، از زندگی خود بهره میگیرد، برای دیگران دلسوزی دارد و اهل فکر، اندیشه و بخشش است.
وی با اشاره به وضعیت نه جنگ و نه صلح تصریح کرد: نه ملت و نه بزرگان نظام به این وضعیت «نه جنگ و نه صلح» راضی نیستند و این دشمن است که این شرایط را ایجاد کرده است؛ در این شرایط چندوظیفه موردتوجه وجود دارد که در ابتدا نیروهای مسلح کشور وظیفه دارند هوشیار و بیدار باشند و هر جا دشمن خطایی کرد بهدرستی جواب او را بدهند.
آیتالله مدرسی افزود: دولتمردان نیز موظف هستند که در این شرایط آرامش را حفظ کنند و بدانند که دشمن نمیتواند کاری را پیش ببرد و این مورد را برای مردم بهدرستی تبیین کنند و از دیگر سو در این شرایط نیز وظایف مردم توکل به خداوند متعال، غفلتنکردن و مقاومت در برابر دشمن، اتحاد و یکپارچگی و حفظ انسجام ملی است.
خطیب این هفته نماز جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به مسئله گرانی نان به دفعات و بدون کنترل اظهار کرد: به نظر میرسد علت این گرانی پرداخت نشدن یارانه قشر مظلوم نانوا میباشد، قشری که کار آنها کلیدی است و چند ماه است که یارانه و تشویقی آنها پرداخت نشده و گرانی نیز بر این قشر تأثیرگذار بوده است.
آیتالله مدرسی افزود: از دولتمردان خواستاریم که اگر به استانداران اختیار دادند، امکانات و پول هم نیز در اختیار آنان قرار گیرد؛ چرا که اختیار بدون امکانات مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بانکها نسبت به پرداخت وامهای مسکن ملی احساس مسئولیت داشته باشند و معاون اقتصادی استان در این زمینه بانکها را بهخط کند و نسبت به کارشکنی و فرافکنی آنان نیز اقدامات لازم سریعا انجام شود.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به آتشبس در غزه گفت: آتشبس و توقف اجمالی کشتار روزانه مردم غزه به دست رژیم منحوس صهیونیستی یکی از مواردی است که به خوبی نشان میدهد این جنگ با حمایت آمریکا شروع شد و امروز نیز با مشاهده اینکه این جنگ ناکارآمد است، از سوی خودشان متوقف شد؛ این جنگ به درستی نشان داد که دشمن با این همه امکانات به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت و نتوانست غزه را تصرف، مقاومت را از بین ببرد و حماس را نابود کند.
وی ادامه داد: این بیانگر این است که دشمن با این همه خونآشامی و امکانات نتوانست به اهداف خود دست یابد و ما این مقاومت جانانه مردم غزه را ارج مینهیم و به شهدای آنان درود میفرستیم؛ امروز راهکار برونرفت از مسئله مهم فلسطین با این آتشبس نیست، گرچه ما این اتشبس را حمایت میکنیم اما آنچه که اهمیت دارد اتحاد کشورهای اسلامی براساس فکر و عقیده قرآنی در برابر دشمن است.
آیتالله مدرسی در پایان گفت: حذف صفر از پول ملی دردی را درمان نمیکند و تنها راه حفظ آبروی پول ایران با کنترل ارزش آن است و روشهای دیگر نیز فایده ندارد؛ کشورهای دیگری با شرایط مشابه توانستند ارزش ملی پول خود را حفظ کنند و باید نسبت به این مورد اقدامات لازم به درستی انجام شود؛ فرافکنی و کارشکنی در این مسیر نیز جایی ندارد و محکوم میشود.
