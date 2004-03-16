بهزاد كتيرايي سرپرست فدراسيون ووشو

به گزارش روابط عمومي سازمان تربيت بدني در حكم صادر شده آمده است : اميدوارم با اتكال به خداوند و بكارگيري توان مديريتي و تجربه ارزنده تان جهت توسعه فعاليت اين رشته در داخل و خارج كشور برنامه ريزي لازم را انجام دهيد.
مهندس مهرعليزاده در حكم صادر شده بر ايجاد ساختار مناسب ، فراهم نمودن زمينه استقلال مالي و استفاده از نيروهاي مناسب فني و مديريتي در فدراسيون ووشو تاكيد كردند.
مهندس محسن مهرعليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني به دنبال تشكيل فدراسيون ووشو طي حكمي بهزاد كتيرايي را به عنوان سرپرست اين فدراسيون منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تربيت بدني در حكم صادر شده آمده است : اميدوارم با اتكال به خداوند و بكارگيري توان مديريتي و تجربه ارزنده تان جهت توسعه فعاليت اين رشته در داخل و خارج كشور برنامه ريزي لازم را انجام دهيد.
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