بهزاد كتيرايي سرپرست فدراسيون ووشو

به گزارش روابط عمومي سازمان تربيت بدني در حكم صادر شده آمده است : اميدوارم با اتكال به خداوند و بكارگيري توان مديريتي و تجربه ارزنده تان جهت توسعه فعاليت اين رشته در داخل و خارج كشور برنامه ريزي لازم را انجام دهيد.

مهندس مهرعليزاده در حكم صادر شده بر ايجاد ساختار مناسب ، فراهم نمودن زمينه استقلال مالي و استفاده از نيروهاي مناسب فني و مديريتي در فدراسيون ووشو تاكيد كردند.