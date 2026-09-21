شرایط حاکمیت ایران بر تنگه هرمز نسبت به پیش از جنگ تقویت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عصر دوشنبه در نشست رسانه‌ای «رژیم حقوقی تنگه هرمز» که بر روی آب‌های خلیج فارس برگزار شد، اظهار کرد: نمی‌شود در بندرعباس و هرمزگان باشیم و به موضوع تنگه هرمز نپردازیم؛ چراکه این تنگه برای کشور و مردم استان، از نظر جغرافیایی، راهبردی و امنیتی اهمیت بسیار بالایی دارد.

وی با اشاره به برگزاری این نشست در چند قدمی تنگه هرمز افزود: اکنون اصحاب رسانه در آب‌های خلیج فارس و در محدوده نزدیک به تنگه هرمز حضور دارند و این موضوع فرصت مناسبی برای تبیین ابعاد حقوقی و حاکمیتی این آبراه است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: استیلا و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح بر تنگه هرمز، یک استیلای واقعی و عملی است و این تنگه در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و بخشی از حوزه حاکمیتی کشور قرار دارد.

قهرمانی ادامه داد: شرایط استیلا و حاکمیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیش از جنگ، به‌مراتب قوی‌تر و گسترده‌تر شده است و یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اقتدار نیروهای مسلح این است که نیروهای بیگانه نسبت به یک روز پیش از جنگ، صدها کیلومتر از این منطقه عقب‌تر رفته‌اند.

عدم استفاده از حق، موجب سلب آن نمی‌شود

وی در ادامه با طرح این پرسش که اگر ایران از حق حاکمیتی خود در گذشته به‌صورت کامل استفاده نکرده، آیا اکنون نیز از اعمال این حق محروم است، گفت: در حقوق داخلی نیز اگر فردی مالک ملکی باشد و اجازه دهد مردم برای استفاده عمومی از آن بهره ببرند، این موضوع موجب سلب مالکیت او نمی‌شود و مالک در زمان مقتضی می‌تواند حقوق خود را اعمال کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در حقوق بین‌الملل نیز عدم استفاده از یک حق یا نظارت و کنترل محدود در دوره‌های گذشته، مانع از اعمال آن حق در شرایط جدید نیست؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در محدوده حاکمیتی خود، حقوق قانونی خویش را استیفا و دنبال کند.

قهرمانی با اشاره به تحولات ایجادشده در پی جنگ و حملات نظامی اخیر بیان کرد: جنگ و حمله نظامی می‌تواند وضعیت‌های جدیدی ایجاد کند و تهدید علیه یک کشور، حق دفاع مشروع را فعال می‌کند.

وی گفت: هنگامی که دشمن در محدوده حاکمیتی و سرزمینی کشور مرتکب تجاوز و جنایات متعدد شده است، این وضعیت جدید به دولت و حاکمیت اجازه می‌دهد تدابیر جدیدی برای جلوگیری از تکرار تجاوز و خسارت اتخاذ کنند.

حق ایران برای اتخاذ تدابیر امنیتی در تنگه هرمز

رئیس کل دادگستری هرمزگان یکی دیگر از مبانی رژیم حقوقی مورد نظر برای تنگه هرمز را «حق جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ اقدامات امنیتی» عنوان کرد و افزود: هیچ کشور و دولت عاقلی اجازه نمی‌دهد از محدوده سرزمینی آن برای اقدام علیه مردم، کودکان، زنان و دانشمندانش استفاده شود.

قهرمانی تصریح کرد: وقتی از یک مسیر، تجهیزات جابه‌جا شده و از این طریق حملاتی علیه کشور صورت گرفته است، جمهوری اسلامی ایران حق دارد برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، بازرسی، کنترل عبور و مرور و نظارت‌های لازم را اعمال کند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که حاکم یک سرزمین در خشکی حق مدیریت ترافیک را دارد، در آب‌های سرزمینی نیز دولت ساحلی می‌تواند ترافیک دریایی را مدیریت کرده و متناسب با شرایط، اطلاعات کشتی‌ها را ثبت و تدابیر ضروری را برای تأمین امنیت اتخاذ کند.

مدیریت ترافیک دریایی در تنگه هرمز

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر ضرورت ایجاد نظم در تردد دریایی گفت: ثبت اطلاعات کشتی‌ها، اعمال تدابیر متناسب با شرایط تهدید و مدیریت ورود و خروج شناورها، از الزامات ایجاد امنیت و نظم در محدوده سرزمینی است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: دشمن از هزاران کیلومتر دورتر به این منطقه آمده و اقدامات تجاوزکارانه و مغایر با مقررات بین‌المللی انجام داده است؛ بنابراین هیچ دولت ساحلی نسبت به امنیت آبراه مجاور خود بی‌تفاوت نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز کشوری مستقل، متمدن و دارای حاکمیت است و انتظار اینکه نسبت به امنیت آب‌های سرزمینی خود بی‌تفاوت باشد، منطقی نیست.

نقش دستگاه قضایی در رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دستگاه قضایی در رژیم حقوقی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی در این حوزه نقش مهم و شایسته‌ای داشته و در تدوین مقررات، ارائه دیدگاه‌های حقوقی و صیانت از حقوق عمومی و حاکمیت قانون اقدامات مهمی انجام داده است.

وی از ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به مسائل مرتبط با تنگه هرمز خبر داد و اظهار کرد: موضوعاتی همچون خسارات، تخلفات و آلودگی‌های دریایی از جمله مسائلی است که دستگاه قضایی در چارچوب رژیم حقوقی تنگه هرمز به آنها پرداخته و رسیدگی به این موضوعات را دنبال کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در راستای تثبیت حقوق جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت، صیانت از حاکمیت و ایجاد نظم دقیق در تردد، ورود و خروج شناورها و سایر امور مرتبط با تنگه هرمز دنبال می‌شود.