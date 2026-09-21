به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی ویژه ماه مهر و شروع سال تحصیلی برنامه‌هایی همچون «سلام صبح بخیر»، «آوای مهر»، «زنگ علم»، «پیام تندرستی»، «مامان، بابا، مدرسه»، «زنگ تفریح»، «سکه صبح»، «به وقت گفت‎‌وگو»، «صبح به وقت فرهنگ»، «صبح نو، تهران نو» و ... را روانه آنتن می‌کنند.

ویژه‌برنامه «سلام صبح بخیر» از گروه جامعه و سلامت رادیو ایران، همزمان با بازگشایی مدارس، روی آنتن می رود. این ویژه‌برنامه با فضایی پرنشاط با گویندگی سعید توکلی، با هدف همراهی نوآموزان، دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها در نخستین روز سال تحصیلی پخش می شود.

برنامه «صبح به وقت فرهنگ» با موضوع آغاز سال تحصیلی فرصتی برای شروع‌ تازه و ایجاد انگیزه، تقویت حس امید و نشاط، مهارت انتخاب دوست خوب به کودکان و نوجوانان و ... روانه آنتن رادیو فرهنگ خواهد شد.

برنامه «صبح نو، تهران نو» رادیو تهران از دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) روی آنتن می‌رود؛ رویدادی رسانه‌ای که در کانون آن، همراهی فرماندهان پدافند هوایی با فرزندان خانواده شهدای این نیرو برای حضور در مدرسه و نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی قرار دارد.

برنامه «به وقت گفت‌وگو» رادیو گفت‌وگو از ساعت ۶ صبح روی آنتن می‌رود. این برنامه با حضور و گفتگو با مسئولان آموزش و پرورش، تمهیدات آغاز سال تحصیلی، وضعیت مدارس و مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های دانش‌آموزان و خانواده‌ها را بررسی خواهد کرد.

برنامه «مامان، بابا، مدرسه» با هدف کاهش نگرانی خانواده‌ها و بررسی چالش‌های دوران گذار از آموزش مجازی به حضوری، روانه آنتن رادیو ورزش می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی زهرا محسن‌زاده تلاش دارد پل ارتباطی موثری میان خانه و مدرسه ایجاد کند.

شبکه رادیویی نمایش تا سوم مهر هر روز ساعت ۹ صبح برنامه «زنگ علم» را روانه آنتن می‌کند. این برنامه موضوعاتی همچون آماده‌سازی خانواده‌ها برای خرید لوازم‌التحریر، ایستادگی معلمان در مناطق محروم، شهدای دانش‌آموز و ... را بررسی می‌کند. همچنین پویش «ایران جان» از دیگر تدارکات این برنامه است.

برای ششمین سال متوالی برنامه «زنگ تفریح» رادیو سلامت از آغاز مهر هر روز ساعت ۸:۵۰ روی آنتن می‌رود. این برنامه حاوی نکاتی است که به سلامت دانش آموزان می‌پردازد. باشگاه سفیران سلامت هم یکی از خروجی های این برنامه به حساب می آید.

برنامه «سکه صبح» با محوریت آماده‌سازی مدارس، نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و ضرورت حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار از رادیو اقتصاد پخش می‌شود. این برنامه همچنین به نقش مدارس در شکل‌گیری مسیر شغلی و آینده دانش‌آموزان و تأثیر آموزش در موفقیت آنان می‌پردازد.

برنامه «آوای مهر» با حال‌وهوای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از رادیو آوا پخش می‌شود. این برنامه مجموعه‌ای از آهنگ‌های خاطره‌انگیز و قطعات جدید با موضوع مدرسه، مهر و حال‌وهوای آغاز سال تحصیلی را پخش می‌کند.

برنامه «پیام تندرستی» با محوریت سلامتی دانش آموزان در مدارس، نوع تغذیه، مراقبت از آنها و ... به تهیه‌کنندگی علی همایی روانه آنتن رادیو پیام می‌شود.