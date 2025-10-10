به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای نماز جمعه اصلاندوز با اشاره به اینکه انسجام ملی ایران خود عاملی بازدارنده در برابر توطئهها است، اظهار کرد: برخلاف تصور رژیم صهیونیستی، مردم ایران نه تنها با دشمن همراه نشدند بلکه وحدت و همبستگی آنان پس از حوادث اخیر تقویت شده است.
حجت الاسلام جعفرزاده افزود: یکی از پیشبینیهای رژیم همراهی مردم ایران با رژیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بود. اتفاقا یکی از پایههای اصلی شروع جنگ نیز همین مسئله بود. اکنون رژیم متوجه شده است که نه تنها این محاسبه غلط بوده بلکه کاملا این مسئله معکوس شده است و انسجام ملی ایرانیان بعد از جنگ به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته و اکنون بهعنوان یک عامل مهم بازدارندگی عمل میکند. آیا رژیم میتواند به راحتی راهکاری برای این مسئله پیدا کند.
وی با اشاره به طرح صلح آمریکا و پاسخ حماس به آن خاطر نشان کرد: حماس بهصورت مشروط طرح را پذیرفته و ملاحظاتی در این رابطه دارد. بنابراین حماس به طور کامل این طرح را قبول نکرده است، زیرا برخی بندهای آن دارای سوءگیریهای مختلف است و حماس به هیچ عنوان طرح خلع سلاح را نپذیرفته و معتقد است که این طرح در راستای منافع فلسطینیها و یک موضوع فلسطینی است که بازیگر خارجی در آن نباید نقشی داشته باشد.
امام جمعه اصلاندوز تاکید کرد: حماس با اداره غزه بهصورت بینالمللی مخالفت کرده و اعلام نموده که نقش بازیگر خارجی در اداره غزه که در قالب شورای صلح تعریف میشود، مورد قبول نیست. حماس بر اداره غزه توسط گروههای فلسطینی تاکید کرده و عنوان نموده که یک نهاد ملی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین برای اداره غزه باید امور را بر عهده بگیرد.
وی ادامه داد: حماس بر عقبنشینی اسرائیل از غزه تاکید ویژه داشته و آزادی اسرای صهیونیست را نیز مورد تایید قرار داده و آمادگی برای تبادل اسرا را اعلام کرده است. این مورد بعد از توقف جنگ و انجام مذاکرات برای تبادل اسرا صورت خواهد گرفت.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اصلاندوز تصریح کرد: با این همه، پاسخ حماس نشان میدهد که این جنبش همچنان به تضمین طرح ترامپ خوشبین نیست و با بسیاری از بندهای آن مخالف است، اما در مقطع فعلی به دلیل توقف نسلکشی در غزه با این طرح بهصورت مشروط موافقت کرده است.
