جلالی: مسئولان بر بازار نظارت جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام محمد رضا جلالی در خطبههای نماز جمعه این هفته صومعه سرا نماز را کلید آرامش دل و استقامت در زندگی فردی و اجتماعی دانست و گفت: نماز دل را آرام میکند و حتی در سختترین شرایط میتواند قوت قلب انسان باشد.
وی با اشاره به نقش نماز در تقویت ایمان افزود: افرادی که به نماز اهتمام دارند، با رعایت آداب ویژه آن، دارای ارادهای قوی و مستحکم هستند و مومن بدون نماز معنا ندارد.
امام جمعه صومعهسرا ادامه داد: ارتباط با خداوند از طریق نماز، به انسانها قدرت میدهد و انسانهای بینماز غالباً ناامید بوده و به آینده خود امید ندارند.
حجتالاسلام جلالی همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ نماز در جامعه تأکید کرد و گفت: توسعه دینی و فرهنگی باید در همه سطوح همراه با احترام ویژه به نماز صورت گیرد.
وی بر ضرورت فراهم کردن فضاهای مناسب برای اقامه نماز نوجوانان و جوانان تأکید کرد و اظهار داشت: باید امکانات لازم برای رشد و تربیت دینی فرزندان فراهم شود.
امام جمعه صومعهسرا در ادامه به وضعیت روانی کشور اشاره کرد و افزود: دشمنان در تلاشند با ایجاد فضای روانی مبنی بر آمادهباش جنگ، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، اما ما باید هوشیار باشیم.
وی با اشاره به تعهدات ایران در عرصه بینالمللی گفت: ایران اسلامی به تعهدات خود پایبند است و آماده پاسخگویی به هرگونه اقدامات شیطنتآمیز دشمنان است.
حجت الاسلام جلالی همچنین به اهمیت مدیریت هوشمندانه بازار اشاره کرد و گفت: مدیریت صحیح باید به مهار تورم و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها کمک کند و مسئولان باید نظارت جدی بر بازار داشته باشند.
نظر شما