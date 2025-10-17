به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بشاگرد با گرامیداشت ۲۶ مهرماه روز تربیت‌بدنی و ورزش، اظهار کرد: ورزش نه تنها موجب تندرستی است بلکه زمینه‌ساز رشد اخلاقی، تعادل روح و جسم و نشاط در زندگی انسان است.

وی با اشاره به نگاه اسلام به مقوله ورزش افزود: در روایات آمده است که امام صادق (ع) فرموده‌اند: بهترین چیزی که می‌توانید خود را با آن درمان کنید، پیاده‌روی است و امام خمینی (ره) نیز در روزهای پرمشغله، وقت ورزش را ترک نمی‌کردند که این نشان از اهمیت نشاط و تحرک در زندگی دارد.

امام جمعه بشاگرد با گلایه از کمبود زیرساخت‌های ورزشی در این شهرستان گفت: بشاگرد تاکنون از داشتن حتی یک استخر شنا محروم بوده و نبود فضاهای استاندارد برای ورزش‌هایی مانند موتورسواری، خطرات بسیاری را برای جوانان به همراه داشته است.

وی تأکید کرد: احداث استخرها، پیست‌های ورزشی و مجموعه‌های تفریحی می‌تواند نقشی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد شور و نشاط در بین نوجوانان و جوانان ایفا کند.

حجت‌الاسلام غلامی با استناد به آیه ۱۲ سوره یوسف یادآور شد: قرآن نیز به اهمیت تفریح و بازی در رشد انسان اشاره کرده است: أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً یَرْتَعْ وَ یَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ».

وی در پایان با بیان اینکه شهر بشاگرد هنوز از امکانات فرهنگی چون سینما، کتابخانه و سالن فرهنگ بی‌بهره است، گفت: روز تربیت‌بدنی یادآور این حقیقت است که ورزش تنها تقویت جسم نیست بلکه جهادی است با تنبلی افسردگی و سستی اراده است.