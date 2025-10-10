  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

ضیایی: مالک انبار سوخت منفجر شده در بندر انزلی بازداشت شد

انزلی- فرماندار انزلی از بازداشت موقت مالک انبار سوخت به دلیل وقوع حادثه در یکی از مخازن آن خبر داد.

محمد صالح ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح روز گذشته انفجاری در یکی از انبارهای مجموعه سوخت‌رسانی در محدوده روستای تربگوده رخ داد که متأسفانه به فوت یک نفر و مصدومیت دو نفر منجر شد.

وی افزود: در این حادثه یکی از مخازن خالی مجموعه سوخت که در حال تعمیر و پاکسازی بود به علت انباشت بیش از حد گاز منفجر شد.

فرماندار انزلی ادامه داد: برای انجام بررسی‌های دقیق و تحقیقات بیشتر درباره علت وقوع حادثه، مالک این مجموعه بازداشت موقت شده است.

ضیائی ضمن ابراز تأسف از این حادثه، تأکید کرد: مسئولان مربوطه پیگیر رسیدگی به وضعیت مصدومان و دلایل اصلی انفجار خواهند بود.

