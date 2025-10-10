به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه رقابتهای تیراندازی آزاد استان کرمانشاه در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی ۱۰ متر با حضور جمعی از ورزشکاران و علاقهمندان این رشته در سالن شهید ابوالحسن یاری برگزار شد.
در این رقابتها تیراندازان در بخشهای مختلف بانوان و آقایان به مصاف یکدیگر رفتند و فضای رقابتی پرشور و صمیمی در میان ورزشکاران رقم خورد.
برگزاری این مسابقات با هدف ایجاد انگیزه در میان تیراندازان، شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح فنی ورزشکاران انجام شد. در پایان رقابتها، نفرات برتر هر رشته معرفی و از آنان تقدیر شد.
نتایج نهایی:
تفنگ بادی بانوان:
۱. هورسا یارمرادی – ۲. آیلار چترزرد – ۳. ستیا عباسی
تفنگ بادی آقایان:
۱. عرفان مرادی – ۲. سپهر کرمی – ۳. علیرضا قانع
تپانچه بادی بانوان:
۱. پرناز چغامیرزایی – ۲. کیانل شهبازی – ۳. آسو رسولینژاد
تپانچه بادی آقایان:
۱. عرشیا شکربیگی – ۲. سعید رضایی – ۳. محمدامین همتی
