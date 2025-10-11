https://mehrnews.com/x39gn6 ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ کد خبر 6617993 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ بسته خبری شبانه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 10 MB کد خبر 6617993 کپی شد مطالب مرتبط اکبری: کریدور ریلی چابهار - زاهدان به پیشرفت ۸۴ درصدی رسید امام جمعه بنجار: مقاومت و ایمان مردم غزه؛ اسرائیل را به زانو درآورد بسته خبری نوزدهم مهرماه خبرگزاری مهر کردستان شهریاری: جان دو صیاد زرآبادی نجات داده شد اینفوگرافیک؛ وضعیت اهدای خون در سیستان و بلوچستان سوری: جشنواره ملی اردوی عکس نگاران در سیستان وبلوچستان برگزار می شود برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
نظر شما