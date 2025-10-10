سوری: جشنواره ملی اردوی عکس نگاران در سیستان وبلوچستان برگزار می شود

صادق سوری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره ملی اردوی عکس نگاران از سال ۱۳۹۶ با نگاهی امیدبخش به سیستان و بلوچستان پایهگذاری شد. این رویداد به همت جمعی از عکاسان استان شکل گرفت تا سیمای واقعی و زیبای سیستان و بلوچستان به ایران و جهان معرفی شود.
دبیر جشنواران نگاران دبیر پنجمین دوره جشنواره ملی اردوی عکس «نگاران» افزود: در همان سالهای نخست، آثار عکاسان شرکتکننده از سیستان و بلوچستان در جشنوارههای معتبر داخلی و بینالمللی مورد توجه قرار گرفت. بهعنوان نمونه، در سال ۱۳۹۷ حدود پانزده اثر از عکاسان این جشنواره در جشنواره ملی رشد به نمایش درآمد و آثار متعددی نیز در نمایشگاههای آسیایی، اروپایی و آمریکایی به نمایش گذاشته شد.
وی تصریح کرد: امروز آثار و کتابهای منتشرشده از دورههای مختلف جشنواره در کتابخانههای عمومی و شخصی بسیاری از شهرهای کشور در دسترس علاقهمندان قرار دارد و به نوعی به آرشیوی ارزشمند برای شناخت سیستان و بلوچستان تبدیل شده است.
دبیر جشنواره در تشریح روند برگزاری این رویداد بیان کرد: در هر دوره، فراخوان جشنواره در سراسر کشور منتشر میشود و عکاسان حرفهای و آماتور رزومه خود را ارسال میکنند. پس از بررسی آثار، عکاسان منتخب برای شرکت در اردوی عکاسی به استان دعوت میشوند. یکی از بخشهای مهم این جشنواره، بخش «استعدادهای نو» است که در آن، استعدادهای تازهنفس و خلاق در عرصه عکاسی شناسایی و به این اردو دعوت میشوند.
وی ادامه داد: در کنار حضور عکاسان ملی، عکاسان بومی استان نیز با ثبت دوربینها و بهروزرسانی اطلاعات، همزمان در فرایند عکاسی شرکت میکنند.
به گفته سوری، پنجمین دوره نگاران از نوزدهم تا بیستوچهارم مهرماه در سراسر استان برگزار میشود. عکاسان از روز نوزدهم وارد استان شده و تا روز بیستوسوم به ثبت تصاویر خواهند پرداخت. روز بیستوچهارم داوری آثار انجام میشود و مراسم اختتامیه نیز همان شب برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: امسال برنامهریزی جشنواره بهگونهای انجام شده که پوشش عکاسی سراسر استان را شامل شود؛ بهطوری که حدود ۱۷ عکاس در مناطق زاهدان، میرجاوه و سیستان و ۲۷ عکاس دیگر در مناطق جنوبی شامل چابهار، نیکشهر، ایرانشهر و سراوان به فعالیت خواهند پرداخت.
دبیر جشنواره افزود: بخش ویژه امسال با عنوان «هامین» (به معنای فصل برداشت خرما) به ثبت و معرفی آیینها و زندگی مردم نخلستانهای سراوان، ایرانشهر و نیکشهر اختصاص یافته است.
وی در پایان گفت: در حاشیه برگزاری این رویداد، پنج ورکشاپ تخصصی عکاسی نیز توسط اساتید برجسته کشور برگزار میشود که شامل ۱. «نگاه در عکاسی عشایر» با تدریس اسحاق آقایی. ۲. «ادیت عکس» با تدریس احسان نیکفرجام . ۳. «عکاسی حیاتوحش» با تدریس عرفان سامانفر . ۴. «عکاسی خیابانی و مستند اجتماعی» با تدریس مهران معافی بردبار . ۵. «مجموعهعکس و تداوم در عکاسی» با تدریس احسان رفعتی
سوری تأکید کرد: هدف نهایی جشنواره نگاران، ایجاد بستری برای شناخت عمیقتر از فرهنگ، آداب، رسوم و زیستبوم مردم سیستان و بلوچستان و ثبت تصویری واقعی از این سرزمین است.
