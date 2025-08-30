وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران در اولین روز از هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بزرگراه شهید همت از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره) و خیابان آزادی بعد از استاد معین تا بهبودی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از بلوار کاوه تا بعد از شریعتی، بزرگراه زین‌الدین از شمس آباد تا خیابان پاسداران، بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از نوبهار تا بزرگراه امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.