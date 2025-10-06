  1. استانها
رهاسازی ۱۰ میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در منابع آبی آذربایجان غربی

ارومیه - رییس مرکز شهید کاظمی پلدشت گفت: تا پایان فصل رهاسازی، بیش از ۱۰ میلیون قطعه انواع بچه‌ماهیان گرمابی در منابع آبی استان رهاسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسن پور ظهر دوشنبه در بازدید از مرکز پرورش بچه ماهی این شهرستان اظهار کرد: این طرح در راستای برنامه‌های احیای ذخایر آبزیان و افزایش بهره‌برداری پایدار از منابع آبی داخلی در استان آذربایجان‌غربی در حال اجراست و در مرحله نخست، رهاسازی در سدهای حسنلوی نقده، شهید کاظمی بوکان، شاهین‌دژ و سایر منابع آبی مستعد استان انجام گرفت.

وی ادامه داد: بچه‌ماهیان رهاسازی‌شده حاصل مراحل تکثیر، پرورش در مرکز شهید کاظمی هستند که با تلاش شبانه روزی کارشناسان و نیروهای متخصص تولید شده‌اند. هدف از اجرای این برنامه، تقویت ذخایر طبیعی، افزایش صید معیشتی و بهره‌وری پایدار از منابع آبی استان است.

حسن پور افزود: در این مرحله، بچه‌ماهیان با میانگین وزنی بالای ۱۰ گرم رهاسازی شدند تا ضریب بقاء آنها در محیط طبیعی افزایش یابد و اثرگذاری طرح در بازسازی جمعیت گونه‌های اقتصادی محسوس‌تر باشد.

وی با بیان اینکه ماهیان گرمابی و بومی استان در این مرکز بعد از تکثیر رهاسازی می شوند، اضافه کرد: دریاچه های پشت سد ارس، سد حسنلو، قیقاج، شهید قنبری، شهید کاظمی و بارون از جمله سدهایی هستند که رهاسازی بچه ماهی ها بعد از چهار ماه در آنها انجام می گیرد.

حسن پور اضافه کرد: دامه داد: کارشناسان شیلاتی و متخصصان تکثیر در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت فعال بوده و ماهیان گرمابی از جمله کپور، آموزف فیتو فاک، بیگ هد در این مرکز تکثیر می شوند.

در آذربایجان‌غربی انوع آبزیان از جمله شاه‌میگو و آرتمیا، ماهیان گرمابی شامل انواع ماهی کپور، فیتوفاک، بیگ‌هد و آمور و در ماهیان سردآبی شامل قزل‌آلا و نیز زینتی پرورش داده می‌شود.

در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان سردابی و گرمابی هم یک قطب مهم در کشور است و در حال حاضر ۴۲۰ مرکز و مزرعه آبزی پروری در استان فعال است.

