افزایش دما و جو پایدار در استان یزد پیش‌بینی می‌شود

یزد- بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استان یزد امروز شنبه شاهد آسمانی عمدتاً صاف و آفتابی همراه با روند افزایشی دما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استان یزد امروز شنبه شاهد آسمانی عمدتاً صاف و آفتابی همراه با روند افزایشی دما در حوالی ظهر خواهد بود.

همچنین دمای هوا در شهر یزد در ساعت ارسال خبر در حدود ٢٢ درجه است و کمینه دمای ١٨ و پیشینه ٣٢ درجه در نوسان خواهد بود و برای ساعت عصرگاهی احتمال افزایش سرعت باد و افزایش گردوخاک در برخی مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمانی صاف همراه با وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان آسمان صاف با احتمال وزش باد در ساعات پایانی روز و در مناطق شرقی استان آسمان صاف و دمای متعادل و احتمال افزایش گردوخاک در ساعات شب پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان هوای مطبوع پاییزی و وزش باد خفیف و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف همراه با وزش باد ملایم دور از انتظار نخواهد بود.

