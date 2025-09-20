به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز شنبه، آسمان استان یزد در اکثر مناطق صاف و آفتابی خواهد بود. همچنین وزش باد ملایم تا متوسط از سمت شرق تا جنوب شرقی در برخی ساعات روز دور از انتظار نیست.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمانی صاف با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر ۳۸ درجه، وزش باد خفیف و گرمای روزانه محسوس و در مناطق جنوبی استان حداقل دما ۲۴ و حداکثر ۳۹ درجه، آسمان صاف و تابش مستقیم خورشید در ساعات ظهر و برای مناطق شرقی استان (بافق) به‌عنوان گرم‌ترین منطقه با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر ۴۱ درجه با آسمانی کاملاً صاف و بدون ابر پیش‌بینی می‌شود.

همچنین، مناطق غربی استان (تفت) به‌عنوان خنک‌ترین ناحیه با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر ۳۷ درجه، شرایط جوی پایدار و مطبوع و برای مرکز استان (شهر یزد) حداقل دمای شبانه ۲۷ و حداکثر ۳۹ درجه، آفتابی و گرم با وزش باد ملایم در ساعات عصر دور از انتظار نخواهد بود.

از سوی دیگر، تا صبح یکشنبه، جوی پایدار و گرم در سطح استان ادامه خواهد داشت و با شمالی شدن جریانات از اواخر وقت شنبه، احتمال کاهش نسبی دما در مناطق شمالی وجود دارد. همچنین در برخی ساعات شب، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک و انتقال غبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.