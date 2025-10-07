به گزارش خبرنگار مهر، بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار میشود. در این رویداد بزرگ حدود ۹۰ کشور با بیش از ۳ هزار ورزشکار ثبتنام کردهاند و حتی کشورهای تعلیق شده بلاروس و روسیه نیز با تصمیم شورای المپیک ناشنوایان با نزدیک به ۴۰ ورزشکار تحت پرچم کمیته بینالمللی ناشنوایان در مسابقات حاضر خواهند شد. کاروان ایران نیز در ۱۳ رشته ورزشی مردان و ۷ رشته زنان در این بازیها حضور خواهد داشت.
محمدرضا لویی مقدم سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمادگی تیم برای بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان توکیو ۲۰۲۵ اظهار داشت: ما هشت مرحله اردو داریم که در حال حاضر ششمین مرحله را پشت سر میگذاریم و دو مرحله دیگر باقی مانده است. شرایط تیم خوب است اما مسابقات پیشرو بسیار سخت خواهد بود؛ زیرا المپیک در ژاپن برگزار میشود و خود کشور میزبان در جودو بسیار قدرتمند است. امیدوارم بتوانیم مثل گذشته با دست پر و موفق به کشور بازگردیم.
او درباره سطح رقابتها و رقبای اصلی تیم افزود: در دوره گذشته تیمهای مطرحی مانند روسیه در بازیهای المپیک حضور نداشتند و شرایط آسانتر بود ولی این دوره تقریباً همه تیمها هستند. رقبای اصلی ما در وزنهای ۶۶ و ۷۳ کیلوگرم ژاپنیها هستند و روسیه نیز احتمالا با پرچم المپیک حاضر خواهد شد. علاوه بر این تیمهایی مثل قزاقستان، اوکراین، ترکیه و کره جنوبی نیز در رقابتها شرکت میکنند و سطح رقابت بسیار بالاست.
سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان در پاسخ به این پرسش که آیا انتظارات بالای اخیر از کاروان ناشنوایان برای ملی پوشان این رشته فشار روانی ایجاد نکرده است؟ گفت: طبیعی است که فشار وجود دارد ولی بچهها برای افتخار کشور تلاش میکنند. مشکل اصلی در بخش حمایت و پاداشها است. حتی با وجود موفقیت در بازیهای آسیایی پاداشها هنوز پرداخت نشده و این مسئله میتواند انگیزه و آرامش روانی ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد.
لویی مقدم در واکنش به خبر تصویب بودجه مستقل برای ورزشکاران ناشنوا در مجلس شورای اسلامی گفت: خبر ایجاد بودجه مستقل موج مثبتی در بین ورزشکاران ایجاد کرده است. اگر این تصمیم توسط شورای نگهبان تایید شود، حمایتها و امکانات ورزشکاران به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
او در ادامه افزود: با این حال نکته مهم این است که هنوز پاداشها و جوایز سال گذشته مربوط به بازیهای آسیایی مالزی به ملیپوشان پرداخت نشده است؛ ابتدا وعدههای گذشته عملی شود تا انگیزه و تمرکز ورزشکاران حفظ شود.
لویی مقدم در خصوص وضعیت مالی و معیشتی ورزشکاران نیز تاکید کرد: ورزشکاران ما برخلاف فوتبالیستها که قرارداد میلیاردی دارند و حتی قبل از شروع مسابقات درصدی از قراردادشان را دریافت میکنند هیچ درآمد ثابت یا قرارداد داخلی ندارند. مدالهای آنها در میادین بینالمللی و آسیایی افتخارآفرینی برای کشور محسوب میشود اما هنوز پاداشهای وعده داده شده پرداخت نشده است.
او افزود: این بچهها حتی در اردوهای طولانی و تمرینات سخت بدون درآمد ثابت حضور دارند و مشکلات مالی و معیشتی آنها بسیار جدی است. طبیعی است که حمایت و پاداش به موقع انگیزه و تمرکز آنها را افزایش دهد. مقایسه با دیگر ورزشکاران حرفهای نشان میدهد که شرایط ورزشکاران ناشنوا بسیار دشوارتر است و همین باعث میشود فشار و استرس آنها بیشتر باشد.
وی درباره پیشبینی عملکرد تیم در بازیهای المپیک توکیو گفت: با توجه به سطح بالای رقبا کارمان سختتر از دوره برزیل خواهد بود ولی انگیزه بچهها بسیار بالاست. امیدواریم بین دو تا سه مدال کسب کنیم. هدف اصلی ما افتخارآفرینی برای پرچم کشور است و مدالها مقدس هستند اما حمایت واقعی و توجه به مشکلات ورزشکاران نیز اهمیت ویژه دارد.
