به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود. در این رویداد بزرگ حدود ۹۰ کشور با بیش از ۳ هزار ورزشکار ثبت‌نام کرده‌اند و حتی کشورهای تعلیق شده بلاروس و روسیه نیز با تصمیم شورای المپیک ناشنوایان با نزدیک به ۴۰ ورزشکار تحت پرچم کمیته بین‌المللی ناشنوایان در مسابقات حاضر خواهند شد. کاروان ایران نیز در ۱۳ رشته ورزشی مردان و ۷ رشته زنان در این بازی‌ها حضور خواهد داشت.

غلامعلی حیدری سرمربی تیم ملی کاراته ناشنوایان در بخش کومیته در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های المپیک ناشنوایان اظهار داشت: تاکنون ۹ مرحله اردو برگزار شده و با ارزیابی عملکرد ورزشکاران از بین ۱۵ نفر اولیه پنج نفر نهایی برای حضور در رقابت‌ها انتخاب شدند. خوشبختانه تاکنون هیچ آسیب‌دیدگی جدی گزارش نشده و تیم حدود ۷۰ درصد آمادگی خود را کسب کرده است.

وی افزود: امیدواریم در ۴۰ روز باقی‌مانده تا مسابقات تیم به مرحله اصلی آمادگی برسد و بتواند نتایج مطلوبی کسب کند. حریفان ما از شرایط حرفه‌ای‌تر و تمرینات منظم برخوردارند در حالی که بسیاری از ملی‌پوشان ما علاوه بر ورزش شاغل هستند و تنها در فرصت محدود برای تمرین حضور دارند. با این حال تلاش می‌کنیم با شرایط موجود بهترین نتیجه را به دست آوریم.

سرمربی تیم ملی کاراته ناشنوایان درباره عملکرد موفق کاروان ایران در بازی‌های آسیایی گذشته و انتظارات شکل‌گرفته برای المپیک توضیح داد: کاراته در دوره گذشته بازی‌های آسیایی ناشنوایان حضور نداشت و در مسابقات جهانی نیز نتیجه مطلوبی کسب نکردیم اما امید داریم در این المپیک تیم بتواند جبران کند و بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهد. طبیعی است که پس از آن موفقیت چشمگیر در بازیهای آسیایی حالا دوباره از همه کاروان ایران انتظار بالایی دارند.

او با اشاره به تغییرات شاکله تیم نسبت به دوره‌های گذشته بازی‌های المپیک گفت: تیم ملی با تجربه‌تر شده و ترکیب آن کامل‌تر از گذشته است. با وجود افزایش سن برخی ورزشکاران آمادگی و تجربه آن‌ها به گونه‌ای است که امیدواریم بتوانیم انتظارات را برآورده کرده و بهترین عملکرد را در المپیک ارائه دهیم.

حیدری درباره وعده مدال گفت: من هیچ‌ زمانی قول مدال نمی‌دهم هدف ما انجام بهترین کار ممکن و کسب بهترین نتیجه است. رقبای سختی داریم که هم پای ما و شاید حتی در شرایطی بهتر از شرایط ما خودشان را برای این رویداد آماده می‌کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تصویب بودجه مستقل برای ورزشکاران ناشنوا عنوان کرد: این خبر بسیار خوشحال‌کننده است و انگیزه ملی‌پوشان را افزایش داده است. همه ورزشکاران ما یا کارمند هستند یا در مشاغل سخت کارگری می‌کنند و این حمایت‌ها به آن‌ها انگیزه و آرامش می‌دهد.

سرمربی تیم ملی در پایان خاطرنشان کرد: ملی‌پوشان ناشنوا همانند ورزشکاران شنوا با شایستگی پرچم کشور را بالا می‌برند و امیدواریم مسئولان نگاه ویژه‌ای به این ورزشکاران داشته باشند تا بتوانند آینده‌شان تضمین شود.