مخدر گل با ۱۰ برابر ماده موثر به بلای جان جوانان تبدیل شده‌ است

سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: فعالیت پلیس صرفاً مقابله با عرضه و فروش مواد مخدر نیست؛ ما مربیانی داریم که به صورت میدانی در جامعه هدف، شامل جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان، ادارات و پادگان‌ها حاضر شده و موضوعات پیشگیری، عوارض اعتیاد و راه‌های درمان را آموزش می‌دهند. این برنامه‌ها اثرگذار بوده و شاهد بازخوردهای مثبت از خانواده‌ها و جوانان هستیم.

مرکز سروش؛ بازتوانی معتادان متجاهر

وی بیان کرد: مرکز سروش که زیر نظر پلیس فعالیت می‌کند، بیش از ۲۰۰۰ معتاد متجاهر را پذیرش کرده است. این افراد که از محیط خانواده، جامعه و محل کار رانده شده‌اند، بعد از غربالگری و اثبات اعتیاد شدید، تحت برنامه‌های روانشناسی، مددکاری، شخصیت‌بخشی، حرفه‌آموزی و اشتغال قرار می‌گیرند. تعدادی موفق به ترک شدید مصرف مواد شده‌اند و زندگی خود و خانواده‌شان را سامان داده‌اند.

همکاری با شهرداری و دستگاه قضائی

سرهنگ باباپور توضیح داد: شهرداری تهران در دو سال اخیر ظرفیت‌های ویژه‌ای برای نگهداری معتادان متجاهر بالای ۶۵ سال و بیماران خاص ایجاد کرده است. این همکاری در جمع‌آوری معتادان و پاکسازی نقاط آلوده شهر موثر بوده است. تعامل با مراجع قضایی در صدور احکام و پشتیبانی اقدامات پلیس نیز قابل توجه است.

روند مصرف مواد مخدر و هشدار درباره مواد روانگردان

وی ادامه داد: روند مصرف مواد مخدر از نظر تعداد مصرف‌کنندگان و میزان مصرف در سال‌های اخیر کاهش یافته و رشد اعتیاد متوقف شده است، اما تبلیغات مواد روانگردان مثل گل و کمیکال در فضای مجازی و ماهواره‌ای بسیار زیاد است. این مواد که به صورت تقلبی و با غلظت ماده موثر بسیار بالا (۱۰ برابر) به کشور وارد شده‌اند، تخریب جسمی و روانی شدیدی ایجاد می‌کنند.

اثرات مخرب مواد روانگردان و پیامدهای اجتماعی

سرهنگ باباپور تاکید کرد: این مواد به شدت مغز، قلب، کلیه، کبد، پوست، دندان و چشم را تخریب می‌کنند. مصرف‌کنندگان این مواد تعادل رفتاری، تمرکز و حافظه کوتاه‌مدت خود را از دست می‌دهند که منجر به حوادث رانندگی، سقوط از ارتفاع و تصادفات مرگبار می‌شود. بسیاری از جان‌باختگان این حوادث به مصرف این مواد آلوده بودند.