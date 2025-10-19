  1. جامعه
مخدر گل با ۱۰ برابر ماده موثر به بلای جان جوانان تبدیل شده‌ است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با هشدار نسبت به ورود مواد روانگردان تقلبی گفت: مخدر گل با غلظتی ۱۰ برابر بیشتر از حالت عادی وارد کشور شده و باعث بروز آسیب‌های جدی می‌شود.

سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: فعالیت پلیس صرفاً مقابله با عرضه و فروش مواد مخدر نیست؛ ما مربیانی داریم که به صورت میدانی در جامعه هدف، شامل جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان، ادارات و پادگان‌ها حاضر شده و موضوعات پیشگیری، عوارض اعتیاد و راه‌های درمان را آموزش می‌دهند. این برنامه‌ها اثرگذار بوده و شاهد بازخوردهای مثبت از خانواده‌ها و جوانان هستیم.

مرکز سروش؛ بازتوانی معتادان متجاهر

وی بیان کرد: مرکز سروش که زیر نظر پلیس فعالیت می‌کند، بیش از ۲۰۰۰ معتاد متجاهر را پذیرش کرده است. این افراد که از محیط خانواده، جامعه و محل کار رانده شده‌اند، بعد از غربالگری و اثبات اعتیاد شدید، تحت برنامه‌های روانشناسی، مددکاری، شخصیت‌بخشی، حرفه‌آموزی و اشتغال قرار می‌گیرند. تعدادی موفق به ترک شدید مصرف مواد شده‌اند و زندگی خود و خانواده‌شان را سامان داده‌اند.

همکاری با شهرداری و دستگاه قضائی

سرهنگ باباپور توضیح داد: شهرداری تهران در دو سال اخیر ظرفیت‌های ویژه‌ای برای نگهداری معتادان متجاهر بالای ۶۵ سال و بیماران خاص ایجاد کرده است. این همکاری در جمع‌آوری معتادان و پاکسازی نقاط آلوده شهر موثر بوده است. تعامل با مراجع قضایی در صدور احکام و پشتیبانی اقدامات پلیس نیز قابل توجه است.

روند مصرف مواد مخدر و هشدار درباره مواد روانگردان

وی ادامه داد: روند مصرف مواد مخدر از نظر تعداد مصرف‌کنندگان و میزان مصرف در سال‌های اخیر کاهش یافته و رشد اعتیاد متوقف شده است، اما تبلیغات مواد روانگردان مثل گل و کمیکال در فضای مجازی و ماهواره‌ای بسیار زیاد است. این مواد که به صورت تقلبی و با غلظت ماده موثر بسیار بالا (۱۰ برابر) به کشور وارد شده‌اند، تخریب جسمی و روانی شدیدی ایجاد می‌کنند.

اثرات مخرب مواد روانگردان و پیامدهای اجتماعی

سرهنگ باباپور تاکید کرد: این مواد به شدت مغز، قلب، کلیه، کبد، پوست، دندان و چشم را تخریب می‌کنند. مصرف‌کنندگان این مواد تعادل رفتاری، تمرکز و حافظه کوتاه‌مدت خود را از دست می‌دهند که منجر به حوادث رانندگی، سقوط از ارتفاع و تصادفات مرگبار می‌شود. بسیاری از جان‌باختگان این حوادث به مصرف این مواد آلوده بودند.

    • NP IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      ببینید اگر می بینید مخدر وارد میشه برای خرید و فروش وجود داره و هنوز هم به شیوه ها شگردهای اشکال مختلف در دسترس جوانان در کشور هست ببینید ریشه کجا از گذشته تا به امروز خرابه
    • NP IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      برای همینه که همیشه تاکید دارم مرزها محافظت از مرزها برای امنیت محافظت کشور و جوانان کشور چه در مقابل دشمنان چه در مقابل مخدر به عهده کامل ارتش و سپاه باشه . ببینید خیلی کشورها نه با جنگ بلکه با انواع قاچاق دارو و مواد مخدر سعی در نابودی نسل ایرانی جوانان ایرانی و کشور رو دارند و خیلی هم در داخل هستند که خودشون هم آلوده به مصرف تریاک هستند و دخیل همکاری دارند
    • NP IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      به هر حال هر دستگاهی داخلش بد و خوب فاسد در کنار سالم وجود داره اما وقتی یک فاسد یا چند فاسد بین بقیه سالم ها باشه تر و خشک رو با هم میسوزنه ..

