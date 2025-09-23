  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

دستگیری سه مدیر شهرداری کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)

کرمانشاه- منابع آگاه از دستگیری سه تن از مدیران شهرداری کرمانشاه شامل شهردار یکی از مناطق و دو مدیر دیگر به دلیل تخلفات، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع آگاه اعلام کردند که با رصد اطلاعاتی دقیق و اقدام عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، شهردار یکی از مناطق کرمانشاه به همراه دو تن از مدیران شهرداری این شهر به اتهام تخلفات بازداشت شدند.

این منبع تأکید کرد که دستگیری این افراد پس از مدتی بررسی و جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته و هم‌اکنون روند تحقیقات تخصصی در حال انجام است.

پرونده این افراد در مراحل اولیه بررسی قرار دارد و جزئیات بیشتری از نوع تخلفات و ابعاد موضوع به‌زودی از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

هدف از این اقدام، مقابله با تخلفات در بدنه مدیریت شهری و صیانت از حقوق مردم است و سربازان گمنام امام زمان (عج) با دقت و حساسیت بالا در حال پیگیری تکمیل پرونده‌ها هستند.

