  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

صدور رأی قطعی به نفع شهرداری تهران به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال

صدور رأی قطعی به نفع شهرداری تهران به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران از صدور رأی قطعی به نفع شهرداری در دادگاه تجدید نظر استان تهران به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در یکی از دعاوی مهم حقوقی راجع به ملکی به مساحت ۱۳۹۵ متر مربع واقع در باغ فیض ( محدوده شهرداری منطقه ۵ تهران ) که دعاوی مختلف و متعددی در مورد آن علیه شهرداری مطرح شده بود، با پیگیری و دفاع کارشناسان مرکز حقوقی نهایتاً رأی قطعی به نفع شهرداری تهران از سوی دادگاه تجدید نظر صادر و ابلاغ شد.

مقداد محتشم آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر افزود: املاک موضوع دعوی با کاربری مسکونی در اثر تفکیک تبدیل به گذر و خیابان شده است که مالکین آن با طرح دعوی علیه شهرداری بهای ملک را درخواست نمودند.

وی با اشاره به صدور رأی قطعی به نفع شهرداری تهران به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال اافزود: با بررسی سوابق و پرونده ها و معاینه محل توسط کارشناسان مرکز حقوقی و همچنین اداره حقوقی منطقه ۵ و جمع آوری اسناد و مدارک مربوطه، جمع بندی کارشناسان شهرداری این بود که دعوای مالکین توجهی به شهرداری تهران ندارد. این موضوع پس از بررسی های فراوان در دادگاه بدوی و تجدید نظر و نیز اخذ گزارش های متعدد کارشناسی برای دادگاه تجدید نظر استان تهران محرز و مسجل شد و دادگاه با صدور رأی قطعی پرداخت بهای ملک خواهان ها را متوجه شهرداری ندانست.

گفتنی است در سال ۱۴۰۲ شهرداری محکوم به پرداخت مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد ریال در حق این مالکین شده بود که رأی صادره در آن زمان نقض گردید لکن مالکین مجدداً با تشکیل پرونده جدید اقدام به طرح دعوی نمودند که نهایتاً با صدور رأی اخیر پرونده به نحو قطعی تعیین تکلیف و مسئولیت شهرداری در پرداخت بهای ملک موضوع مورد دعوی به نرخ روز مختومه شد.

محتشم آرا در پایان از تلاش های مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی و شهرداری منطقه ٥ تشکر کرد و افزود اقدامات این مرکز در سایر پرونده ها نیز در حال انجام است که اخبار آن در آینده اعلام خواهد شد.

کد خبر 6618316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها