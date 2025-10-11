به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روپوشهای آزمایشگاهی در هالیوود» نوشته آلن کربی و با ترجمه علی فتحعلیآشتیانی توسط انتشارات راهیار منتشر شد.
این اثر نگاهی موشکافانه به نقش مشاوران علمی در فرآیند تولید فیلمها و سریالهای پرمخاطب دارد؛ نقشهایی که غالبا پشت دوربین و خارج از قاب باقی میمانند.
در سالهای اخیر، هالیوود بیش از گذشته به واقعنمایی علمی در روایتهای داستانی خود اهمیت داده است. این گرایش مبتنی بر این باور است که هرچه یک اثر از نظر علمی دقیقتر باشد، احتمال موفقیت تجاری آن نیز افزایش مییابد. بر همین اساس، استفاده از مشاوران علمی – از مرحله بررسی فیلمنامه تا حضور در صحنه – به روندی رایج در تولیدات سرگرمکننده تبدیل شده است.
کربی در این کتاب تلاش کرده است تا از چهره پنهان این مشاوران علمی رونمایی کند و تأثیرات متقابل علم و رسانه را واکاوی کند. او نشان میدهد که رابطه میان علم و سرگرمی صرفاً یکسویه نیست؛ بلکه داستانهای تخیلی نیز میتوانند بر شکلگیری مفاهیم علمی و مسیر تحقیقات اثرگذار باشند.
نویسنده همچنین به پرسشهای بنیادینی در زمینه تولید و گسترش دانش، و نقش روایتهای رسانهای در بازتعریف مفاهیم علمی میپردازد. در بخشی از کتاب، مفهوم «ساختارشکنی کارشناسانه» که از اصطلاحات رایج میان دانشمندان و فیلمسازان است، بهطور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.
انتشارات راهیار با ترجمه این اثر تلاش کرده است تا گامی در جهت تقویت پیوند میان دو جهان علم و رسانه بردارد. این کتاب میتواند برای علاقهمندان به مطالعات علم، رسانه و تولیدات فرهنگی، منبعی ارزشمند و الهامبخش باشد.
نظر شما