به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بردلی کوپر در حال مذاکره است تا در فیلم پیشدرآمد «اوشن ۱۱» با مارگو رابی نقش آفرینی کند.
داستان این پروژه به قبل از فیلم اصلی «اوشن ۱۱» ساخته استیون سودربرگ در سال ۲۰۰۱ با بازی جورج کلونی، مت دیمون، برد پیت و جولیا رابرتز بازمیگردد.
در «اوشن ۱۱» که بر اساس فیلم «یازده یار اوشن» محصول دهه ۱۹۶۰ ساخته شد که درباره ۵ عضو گروه «رت پک» با بازی فرانک سیناترا بود، درباره کلاهبردارانی است که صدها میلیون دلار از یک کازینو در لاس وگاس سرقت میکنند. این فیلم که به یک موفقیت تجاری و انتقادی بدل شد، با ۲ دنباله ادامه یافت و چندی پیش اعلام شد که یک پیشدرآمد هم برایش ساخته میشود.
لی ایزاک چانگ فیلمساز «چرخشها»، کارگردانی این پیشدرآمد را بر عهده دارد و جایگزین جی روچ شده که ابتدا برای کارگردانی فیلم انتخاب شده بود.
کری سولومون در حال نوشتن فیلمنامه است که باتوجه به اخباری که قبلا در این مورد منتشر شدهبود، داستانش در اروپای دهه ۱۹۶۰ میگذرد. هرچند هنوز عنوانی برای فیلم تأیید نشده، اما احتمالاً از چند شماره نمی توان در عنوان آن استفاده کرد زیرا «۱۲ یار اوشن» محصول ۲۰۰۴ و «۱۳ یار اوشن» محصول ۲۰۰۷ دنبالههای این فیلم بودند و «۸ یار اوشن» محصول ۲۰۱۸ هم با بازی ساندرا بولاک، کیت بلانشت، آن هاتاوی و ریحانا در فضای این فیلم ساخته شد. کلونی به تازگی گفته سال آینده فیلم «اوشن ۱۴» با دیمون، پیت و رابرتز ساخته میشود. حالا باید دید چه عددی ماموریت مشترک رابی و کوپر را شکل میدهد.
کوپر با اولین نمایش جهانی کمدی دراماتیک «آیا این چیز روشن است؟» دیروز (جمعه) در جشنواره فیلم نیویورک حضور داشت. این فیلم که با الهام از زندگی کمدین بریتانیایی جان بیشاپ ساخته شده و ویل آرنت و لورا درن در آن بازی میکنند، سومین تلاش کوپر در مقام کارگردان پس از «ستارهای متولد شده است» و «مایسترو» است. او به عنوان بازیگر برای بازی در فیلمهایی چون «خماری»، «دفترچه امیدبخش»، «حقهبازی آمریکایی» و «تکتیرانداز آمریکایی» شناخته میشود.
