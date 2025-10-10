به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، خبرنگار این شبکه «مُنی طحینی» جمعه شب از کشف و انهدام یک شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی در لبنان خبر داد که قصد انجام عملیات تروریستی در داخل این کشور را داشت.
افراد بازداشتشده اعتراف کردهاند که درصدد انجام انفجار ۶ بمب در جریان مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله بودند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی لبنان با انجام عملیات همزمان در مناطق عرمون و انطلیاس شماری از اعضای این شبکه را بازداشت کرده و تعدادی تجهیزات و ادوات مورد استفاده آنان را توقیف کردند.
در همین ارتباط، دفتر اطلاعرسانی اداره کل امنیت عمومی لبنان در بیانیهای اعلام کرد: در چارچوب مقابله با شبکههای جاسوسی، نیروهای امنیتی موفق شدند شبکهای را که برای دشمن صهیونیستی فعالیت میکرد و در حال آمادهسازی برای انجام عملیاتهای تروریستی و ترور شخصیتها در داخل لبنان بود، شناسایی و متلاشی کنند.
بر اساس این بیانیه، یکی از بازداشتشدگان اعتراف کرده است که این شبکه پیشتر در اجرای چند عملیات ترور علیه چندتن از مسئولان حزب الجماعة الإسلامیة نقش داشته است.
در ادامه بیانیه آمده است: اداره کل امنیت عمومی لبنان پس از رصد و پیگیریهای امنیتی، عملیاتی و فنی دقیق، با همکاری نیروهای ارتش و دستگاه اطلاعاتی لبنان، عملیات گستردهای را در چند منطقه انجام داد که منجر به کشف تجهیزات و وسایل مورد استفاده و بازداشت چند نفر از اعضای اصلی شبکه شد.
در میان افراد بازداشتشده، یک تبعه برزیلی، فلسطینی و دو تبعه لبنانی نیز دیده میشوند که اسامی آنها به صورت اختصاری آورده شده است.
اداره کل امنیت عمومی لبنان اعلام کرد جزئیات و ابعاد کامل این پرونده پس از پایان تحقیقات و زیر نظر مراجع ذیربط منتشر خواهد شد.
