  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

بارندگی شدید در مکزیک دست کم ۲۸ قربانی گرفت

مقامات مکزیک از جان باختن دست کم ۲۸ نفر در پی بارندگی شدید در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، در پی بارش شدید باران در مکزیک، دست کم ۲۸ نفر جان باخته و هزاران خانه ویران شدند.

مقامات دفاع مدنی مکزیک می‌گویند که بارش‌های سیل‌آسیا در ۳۱ ایالت از ۳۲ ایالت این کشور به طغیان رودخانه‌ها، زیر آب رفتن روستاها و رانش زمین و تخریب جاده‌ها و ریزش پل‌ها منجر شده است.

ایالت مرکزی ایدالگو بیشترین خسارت را متحمل شده و مقامات گفته‌اند که دست کم ۱۶ نفر در این ایالت جان باخته و یک هزار خانه ویران شده‌اند و دسترسی امدادگران به ۹۰ منطقه غیرممکن است.

مقامات در ایالت پوئبلا نیز گفته‌اند که در این ایالت نیز دست کم ۹ نفر جان باخته‌اند و به دلیل شمار بالای مفقودین احتمالا افزایش شمار قربانیان وجود دارد. تنها در این ایالت ۸۰ هزار نفر تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند.

ارتش مکزیک از ارائه کمک به مناطق سیل‌زده خبر داد و اعلام کرد که بیش از پنج هزار و ۴۰۰ نیرو به همراه تجهیزات و خودروهای امدادی اعزام شده‌اند.

