بارندگی شدید در مکزیک دست کم ۲۸ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، در پی بارش شدید باران در مکزیک، دست کم ۲۸ نفر جان باخته و هزاران خانه ویران شدند.

مقامات دفاع مدنی مکزیک می‌گویند که بارش‌های سیل‌آسیا در ۳۱ ایالت از ۳۲ ایالت این کشور به طغیان رودخانه‌ها، زیر آب رفتن روستاها و رانش زمین و تخریب جاده‌ها و ریزش پل‌ها منجر شده است.

ایالت مرکزی ایدالگو بیشترین خسارت را متحمل شده و مقامات گفته‌اند که دست کم ۱۶ نفر در این ایالت جان باخته و یک هزار خانه ویران شده‌اند و دسترسی امدادگران به ۹۰ منطقه غیرممکن است.

مقامات در ایالت پوئبلا نیز گفته‌اند که در این ایالت نیز دست کم ۹ نفر جان باخته‌اند و به دلیل شمار بالای مفقودین احتمالا افزایش شمار قربانیان وجود دارد. تنها در این ایالت ۸۰ هزار نفر تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند.

ارتش مکزیک از ارائه کمک به مناطق سیل‌زده خبر داد و اعلام کرد که بیش از پنج هزار و ۴۰۰ نیرو به همراه تجهیزات و خودروهای امدادی اعزام شده‌اند.