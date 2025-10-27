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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

وقوع سیلاب در روستاهای اوقچی و گچی‌سو کلاله بر اثر بارش شدید باران

وقوع سیلاب در روستاهای اوقچی و گچی‌سو کلاله بر اثر بارش شدید باران

کلاله-فرماندار کلاله از وقوع سیلاب در روستاهای اوقچی و گچی‌سو خبر داد و گفت: سیلاب به پل‌ها و دام‌های برخی روستاها خسارت زده، اما مسیرهای ارتباطی باز و مدیریت بحران در آماده‌باش کامل است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالاری، عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بارش‌های نقطه‌ای ظهر امروز باعث سیلاب در برخی نقاط شهرستان از جمله اوقچی بزرگ و کوچک و گچی‌سو پایین و بالا شده است.

وی افزود: خوشبختانه تمامی محورهای مواصلاتی دهستان تمران باز است و تردد در جریان است. اعضای مدیریت بحران شهرستان نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند.

فرماندار کلاله گفت: سیلاب موجب خسارت به دام‌ها و پل‌های ارتباطی برخی روستاها شده و میزان دقیق خسارات توسط کارشناسان فرمانداری و بخشداری مرکزی در حال بررسی است.

کد مطلب 6636351

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