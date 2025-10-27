به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالاری، عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بارش‌های نقطه‌ای ظهر امروز باعث سیلاب در برخی نقاط شهرستان از جمله اوقچی بزرگ و کوچک و گچی‌سو پایین و بالا شده است.

وی افزود: خوشبختانه تمامی محورهای مواصلاتی دهستان تمران باز است و تردد در جریان است. اعضای مدیریت بحران شهرستان نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند.

فرماندار کلاله گفت: سیلاب موجب خسارت به دام‌ها و پل‌های ارتباطی برخی روستاها شده و میزان دقیق خسارات توسط کارشناسان فرمانداری و بخشداری مرکزی در حال بررسی است.