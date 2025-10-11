  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

اجرای طرح جمع‌آوری پسماند خشک در حاشیه خط ۵ مترو تهران

شهرداری منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد:️ طرح جمع‌آوری پسماند خشک با هدف ارتقای پاکیزگی و نگهداشت مستمر شهر، در حاشیه خط ۵ مترو تهران ، کرج و محور شمالی بزرگراه شهید فهمیده به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد: ️طرح جمع‌آوری پسماند خشک با هدف ارتقاء پاکیزگی و نگهداشت مستمر شهر، در حاشیه خط ۵ مترو تهران _ کرج و محور شمالی بزرگراه شهید فهمیده به اجرا درآمد.

در این عملیات چند تیم مدیریت پسماند منطقه ۲۲ با حضور نیروهای انسانی و استفاده از خودروهای طرح «نوماند» مشارکت داشتند.

️مسیر اجرای طرح از تقاطع بزرگراه آزادگان تا انتهای بزرگراه شهید فهمیده در محدوده منطقه ۲۲ را دربر گرفت. ️اجرای این برنامه، بخشی از اقدامات شهرداری منطقه ۲۲ در راستای پاکسازی نقاط پر تردد، افزایش کیفیت محیط شهری و ارتقاء رضایتمندی شهروندان است که ضمن جلوگیری از تجمع پسماند خشک در حاشیه مسیرهای حمل‌ونقل عمومی، چهره‌ای پاکیزه و منظم به ورودی‌های پایتخت می‌بخشد.

کد خبر 6618511

