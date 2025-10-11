به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه مشارکت در اجرای قطار پر سرعت تهران_قم_اصفهان در جمع خبرنگاران از عزم جدی بخش خصوصی و مدیران استانی برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه ملی قطار سریع‌السیر اصفهان_تهران خبر داد و گفت: با راه‌اندازی یک شرکت توسعه‌ای جدید، روش‌های نوین تامین مالی برای این پروژه کلید خواهد خورد.

وی با اشاره به ارزشمند و ملی بودن پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان_تهران، اظهار کرد: این پروژه تنها مختص اصفهان نیست، بلکه یک تکنولوژی است که تمام فلات مرکزی و کشور را در همه حوزه‌ها ارتقا خواهد داد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه در بخش اصفهان به حدود ۷۰ درصد رسیده است، تاکید کرد: نیاز است این پروژه در همین دولت سرعت گرفته و تا حد زیادی به بهره‌برداری برسد.

جمالی‌نژاد با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مسئولان ارشدی مانند رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: نگاه این مسئولان به پروژه مثبت است، اما برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن آن، باید هم‌صدایی و پیگیری مستمری از سوی نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی وجود داشته باشد.

تصمیم راهبردی تاسیس شرکت توسعه اصفهان برای تامین مالی است

وی از تصمیم مهم امروز جلسه خبر داد و گفت: به پیشنهاد حاضرین، مقرر شد "شرکت توسعه اصفهان" با محوریت بخش خصوصی تاسیس شود و ماموریت اصلی این شرکت، پیگیری و تامین اعتبار پروژه قطار پرسرعت اصفهان_تهران از طریق روش‌های جدید تامین مالی خواهد بود.

استاندار اصفهان افزود: خوشبختانه تمام دستگاه‌ها و صنایع بزرگ حاضر در جلسه با این طرح موافقت و آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کردند و مقرر شد نمایندگان آنها معرفی شده و در بازه زمانی کوتاهی، این شرکت راه‌اندازی شود.

وی با تاکید بر لزوم تسریع پروژه گفت: هر چه این پروژه سریع‌تر پیش برود، قطعاً به نفع کل کشور و مسائل اقتصادی تمام استان‌های درگیر از جمله تهران، قم و استان‌های جنوبی خواهد بود.